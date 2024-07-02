За тиждень 92-га штурмова з важкими боями забрала у ворога низку позицій на Харківському напрямку, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Цілі та завдання ворога залишаються незмінними - присутність у Харківській області. На напрямку Стрілече-Липці противнику важливо утримувати динаміку та мати хоча б тактичні результати з метою наближення до адміністративних меж міста Харків. У Вовчанську загарбник намагається зачіплятися за кожне укриття та утримувати позиції, які перебувають за ним. Окупанти ведуть активне супроводження своїх дій авіацією, також застосовують значну кількість вогневих засобів. До того ж російські війська мають можливість поповнювати свої численні втрати, які зазнають під час виконання бойових завдань", - прокоментував Юрій Федоренко.

За його словами, Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію, у ворога немає подальших просувань в глибину нашого оперативного простору.

"Ведеться системна, наполеглива робота щодо вибиття противника з позицій, які він встиг зайняти. Інколи у соцмережах з'являються дописи, що буцімто російські вояки виходять з Глибокого. Зауважу, що за останній рік, воюючи на найскладніших напрямках, я жодного разу не бачив, щоб ворог добровільно виходив з того чи іншого населеного пункту. Загарбники вибиваються з кожної позиції з зустрічним боєм, а після закріплення там Сил оборони, росіяни все одно намагаються поновити своє положення. Відповідно, динаміка бойових дій дуже жвава", - зауважив командир батальйону "Ахіллес".

Федоренко додав, що вороги намагаються свою знищену легкоброньовану та броньовану техніку заміняти на високоманеврову. Зокрема роблять спроби доставляти на передню лінію особовий склад, використовуючи двоколісні мотоцикли, баггі та інше, а Сили оборони України їх своєчасно виявляють та знищують на підступах.

"Щодо ворожих безпілотників, то їх достатньо багато, як розвідувальних, так і ударних. Противник працює і Mavic, і денними та нічними FPV-дронами, звісно, високе насичення "ланцетами", які націлені у першу чергу на вибиття нашої броньованої техніки та артилерійських засобів. Попри натиск окупантів, динаміку бойових дій, їхню можливість поповнювати свої втрати, Сили оборони дуже потужно виконують свої завдання. За останній тиждень 92-га штурмова забрала у противника з важкими боями низку позицій, на яких їй вдалося укріпитися. На сьогодні ці всі позиції ми утримуємо, - підкреслив військовослужбовець.