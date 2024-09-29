За тиждень армія РФ ударила по Україні майже 900 авіабомбами, більш ніж 300 "шахедами" і понад 40 ракетами, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Загалом, за його словами, тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет.

"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", - наголосив президент.

Він також згадав російський удар по Запоріжжю авіабомбами сьогодні, 29 вересня, внаслідок якого зазнали шкоди звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці.

Станом на 12:20 було відомо про поранення 13 людей, двох удалося врятувати з-під завалів. Зеленський подякував усім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям.