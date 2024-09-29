За тиждень армія РФ ударила по Україні майже 900 авіабомбами, більш ніж 300 "шахедами" і понад 40 ракетами, - Зеленський
Російський терор можна зупинити лише єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Загалом, за його словами, тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет.
"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", - наголосив президент.
Він також згадав російський удар по Запоріжжю авіабомбами сьогодні, 29 вересня, внаслідок якого зазнали шкоди звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці.
Станом на 12:20 було відомо про поранення 13 людей, двох удалося врятувати з-під завалів. Зеленський подякував усім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям.
- Уранці неділі, 29 вересня, російські окупанти завдали низки ударів по місту Запоріжжя. В результаті обстрілу поранень зазнали щонайменше тринадцятеро людей, серед них є підліток.
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