За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, за тиждень РФ випустила по українських містах майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів.

"Були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам", - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що Україна вже домовилася про допомогу з низкою міжнародних партнерів. До Фонду підтримки енергетики або постачання необхідного обладнання долучилися США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія.

"Дякуємо всім, хто з Україною", - підсумував Зеленський.