За тиждень Росія атакувала Україну майже 300 безпілотниками і понад 800 КАБами, - Зеленський
За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.
На тлі цього він наголосив, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті життя від російського терору.
"ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну. І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", - зазначив президент.
- Уночі неділі, 15 вересня, російські війська знову запустили для удару по Україні ракети й ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знизити одну ворожу авіаракету і 10 "шахедів"
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