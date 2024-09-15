За тиждень Росія атакувала Україну майже 300 безпілотниками і понад 800 КАБами, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

На тлі цього він наголосив, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті життя від російського терору.

"ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну. І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", - зазначив президент.