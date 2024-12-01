За тиждень росіяни запустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, - Зеленський

Про це президент повідомив у соцмережах.

За його даними, усього впродовж тижня Росія застосувала проти України понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.

"Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі", - наголосив Зеленський.