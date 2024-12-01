За тиждень росіяни запустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, - Зеленський
Протягом минулого тижня російські війська застосували для атаки по українських містах і селах близько 1280 ракет, авіаційних бомб та ударних безпілотників
Про це президент повідомив у соцмережах.
За його даними, усього впродовж тижня Росія застосувала проти України понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.
"Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі", - наголосив Зеленський.
- У ніч проти 1 грудня російські окупанти вчергове випустили для атаки на Україну ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 32 ворожих дрони.
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