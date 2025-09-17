Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Загроза для Польщі стала ще очевиднішою": на навчання операторів безпілотних систем української Dronarium Academy у Варшаві та Кракові уже записались 800 осіб
Інтерв’ю

"Загроза для Польщі стала ще очевиднішою": на навчання операторів безпілотних систем української Dronarium Academy у Варшаві та Кракові уже записались 800 осіб

Зіновія Воронович
17 вересня, 2025 середа
18:31
Війна з Росією дрон

Українська Dronarium Academy спільно з пілотами дронів, які мають бойовий досвід відкриває навчальні центри у Варшаві та Кракові, аби навчити сусідів ефективно протистояти російським дронам

Зміст

Після вторгення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня загострилась увага до антидронного захисту країн НАТО. Уже наступного дня після атаки українська Dronarium Academy  та громадська організація "Українська асоціація пілотів дронів "ГНІЗДО" оголосили про запуск проєкту Ptaki Dronarium у Польщі. Це будуть навчальні центри, де готуватимуть операторів усіх типів безпілотних систем: від FPV та дронів-перехоплювачів до підводних і наземних роботизованих платформ. Детальніше про це Еспресо розповіла директорка з розвитку Dronarium Academy Анастасія Собова (на фото).

Анастасія Собова

Анастасія Собова, фото: Dronarium Academy

Повідомлення про запуск Ptaki Dronarium з’явилось 11 вересня, буквально за день після того, як Польщі вперше довелось збивати російські безпілотники. Це збіг чи рішення про запуск навчальних центрів у Польщі прийняли миттєво після того, як 10 вересня до Польщі залетіли російські безпілотники?

Запуск польських центрів – це давно запланований крок. Ще у 2023 році Академія військово-повітряних сил у Дембліні запросила нас доповнити їхню навчальну програму українською експертизою у сфері безпілотних технологій для потреб військових Польщі та країн НАТО. В той самий час різко зріс міжнародний попит: серед понад 17 000 операторів БПЛА, яких підготувала Академія Дронаріум із 2022 року, було чимало іноземців, зацікавлених у досвіді України у війні дронів.

У лютому 2024 року ми зареєстрували академію в Польщі та визначили локацію для навчального центру. Проте через активне розширення в Україні та запуск власного виробництва, розвиток закордонного напрямку довелося тимчасово відкласти. Додатковою перепоною були й виїзди інструкторів за кордон – тоді у нас ще не було бронювання.

Станом на сьогодні ми автоматизували ключові процеси, налагодили виробництво, отримали статус критично важливого підприємства й повернулися до планів міжнародної експансії. Протягом останніх шести місяців ми вели інтенсивні переговори та готували юридичну реєстрацію компаній у Польщі й Великій Британії. 

Атака російських дронів на польський повітряний простір стала каталізатором, який лише пришвидшив публічний анонс – ми оголосили про запуск на кілька тижнів раніше, ніж планувалося.

Хто був ініціатором відкриття навчальних центрів у Польщі?

Ініціаторами проєкту є Dronarium Academy та ГО "Українська асоціація пілотів дронів “Гніздо”. Dronarium Academy понад вісім років готує операторів усіх класів безпілотних систем, а "Гніздо"  об’єднує бойових пілотів із фронту, які передають перевірені у боях методики. Разом ми поєднуємо системний підхід і практичний досвід, створюючи у Польщі навчальні центри, що відповідають реаліям сучасної війни.

У яких містах будуть навчальні центри? 

Перші центри плануємо відкрити у Варшаві та Кракові – за критеріями близькості до кордону та стратегічного значення міст. Лист очікування вже перевищує 800 осіб, що демонструє високий інтерес до навчання. Це закономірно, адже загроза для Польщі та інших європейських держав, що мають спільний кордон із білоруссю та росією, стала ще очевиднішою. Наше завдання – передати сусідам український досвід "війни дронів", аби вони були краще підготовлені до можливих викликів.

Водночас ми відповідально підходимо до обсягу знань, які передаємо: програми побудовані так, щоб не становити ризику для національної безпеки України, зберігаючи баланс між підтримкою партнерів та захистом власних критично важливих напрацювань.

Для збиття безпілотників Польща застосовувала винищувачі, Румунія також 13 вересня підняла в небо відразу 4 літаки через один БПЛА, який вони так і не збили. Виходить, що НАТО досі не має ефективних засобів боротьби з безпілотниками? Чи підняття у повітря винищувачів – це спосіб продемонструвати свою військову потужність?  

Сказати, що у НАТО немає ефективних засобів боротьби з безпілотниками — надто спрощено. Питання радше у тому, що кожен інструмент має свої межі застосування. Винищувачі й системи ППО залишаються критично важливими: вони гарантують контроль над небом, прикривають від крилатих і балістичних ракет, виконують роль стратегічного стримування. Але при цьому їх використання проти масованих атак дешевими БПЛА є невигідним і не завжди ефективним: це дорого, ресурсозатратно і вразливо до перевантаження.

оператор безпілотних систем

оператор безпілотних систем, фото: Dronarium Academy

Саме тому сучасна протидія дронам повинна бути багаторівневою. Винищувачі й ЗРК — це верхній ешелон. Нижче працюють дешевші та гнучкіші засоби: дрони-перехоплювачі, мобільні групи з ПЗРК і кулеметами, системи радіоелектронної боротьби. Вони не замінюють літаки, а закривають ті ділянки, де використання авіації недоцільно. 

Підняття у повітря винищувачів у таких випадках можна розглядати і як елемент оборони, і як сигнал політичної та військової сили. Але ефективність у боротьбі з масовими БПЛА забезпечує саме комбінування всіх рівнів оборони — від дорогих стратегічних систем до доступних тактичних рішень.

Наскільки змінились дрони, які використовували у війні у 2022 році, від тих, які використовують у 2025, а також системи боротьби з ними? І чи можете спрогнозувати, як вони зміняться ще за рік-два?

За останні три роки дрони на війні пройшли величезну еволюцію. У 2022 році основний акцент робився на “весільні дрони” та окремі вітчизняні розробки (найвідоміші розвідники від Ukrspecsystems — PD-2 і Shark, а також "Лелека" від DeviRo), а росіяни застосовували іранські Shahed, які у 2023 році локалізували під назвою "Герань-2". У 2025-му на полі бою домінують спеціалізовані платформи – від FPV-дронів на оптоволокні до наземних роботизованих комплексів. Вони стали значно автономнішими, здатними працювати в умовах глушіння сигналів і навіть самостійно захоплювати та утримувати цілі.

У відповідь антидронові системи також суттєво змінилися: нині застосовується багаторівнева оборона, що поєднує пасивні й активні детектори, Big Data та аналітику на основі ШІ, системи джемінгу й спуфінгу, дрони-перехоплювачі, а також  лазерні та електромагнітні засоби.

робот

робот, фото: Dronarium Academy

У найближчі один – два роки можна очікувати подальшого зростання автономності: появи роїв дронів, нових навігаційних систем, ще більш стійкіших до РЕБ каналів зв’язку, а також використання ШІ для ухилення від засобів ППО. З боку оборони вже зараз простежується тенденція до зростання ролі дешевих вітчизняних перехоплювачів на противагу дорогим західним системам ППО.

Фактично війна перетворюється на "перегони технологій та алгоритмів", де дрони й системи протидії розвиваються синхронно, а вирішальним чинником стає не лише технологічний рівень, а й здатність масштабувати виробництво.

Чи надають вам українські розробники/виробники свої зразки для навчання? 

Так, ми безпосередньо співпрацюємо з українськими виробниками й отримуємо від них зразки для навчання. Уже півтора року ми навчаємо операторів працювати з найвідомішими бомберами — Heavy Shot виробництва Gurzuf Defence. Курс FPV на оптоволокні проходить на дронах "РОННІ-13-О" від українського виробника WARMAX, і ми також активно використовуємо їхні системи звʼязку та РЕБ.

Крім того, цього тижня ми розпочали навчання на безпілотному авіаційному комплексі літакового типу "Чаклун", створеному спеціально для виконання розвідки та спостереження. 

Вже готуємо новий напрям – дрони-перехоплювачі вітчизняного виробника. Офіційний анонс буде невдовзі.

Усі наші курси побудовані так, щоб давати не лише теорію, а й максимально прикладні навички, перевірені на полі бою.

Теги:
Статті
Новини
Польща
освіта
військові
Технології
безпілотник
НАТО
Військові новини
Інтерв'ю
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
16 вересня, 2025 вiвторок
Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
Генпрокурор Руслан Кравченко
Автор Дар'я Куркіна
16 вересня, 2025 вiвторок
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
Київ
+13.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.44
    Продаж 49.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
20:12
Китай та США
Лідер продемократичної організації в Нью-Йорку визнав провину у шпигунстві на користь Китаю
20:05
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач
19:49
Огляд
протести у Великій Британії
Кульмінація напруженого літа: як антиміграційні протести стали викликом для Великої Британії
19:44
Оновлено
РФ атакує Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС, за попередньою інформацією, травмувалася людина
19:40
Джорджо Армані
Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані
19:39
росія, санкції
Держдума РФ схвалила вихід із Європейської конвенції проти катувань
19:30
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Час для "коаліції дієвих", а не для "коаліції охочих", - нардепка Геращенко
19:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира Маковський
19:00
Ексклюзив
українські діти в росії
"Росія нарощує темпи "промивки мізків": юристка про спецтабори, де українських дітей перетворюють на солдатів Путіна
18:58
Юлія Свириденко
Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування: Кабмін схвалив низку рішень про підтримку ВПО
18:43
Володимир Зеленський
Зеленський: план "А" – закінчити війну, план "Б" – 120 млрд для фінансування ще одного року
18:35
військова техніка РФ
У напрямку Бердянська помітили колони військової техніки РФ з новим маркуванням
18:33
Валерій Харчишин
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
18:30
застосунок Дія
У Дії додали дві нові категорії до Реєстру збитків
18:27
Володимир Зеленський
У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський
18:24
Ексклюзив
російські війська окупанти
РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов
18:05
Ексклюзив
Олексій Кошель
Кошель: Не виключаю швидких президентських виборів після мирної угоди
18:00
Роман Костенко
У ЗСУ відкрили можливість контрактної служби для людей віком від 60 років, - Костенко
17:54
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
Очільниця Європарламенту Мецола виступила у ВР і зустрілася з Зеленським: обговорили 19-й пакет санкцій ЄС
17:46
Валерій Залужний
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
17:30
Огляд
крилата ракета "Фламінго" на заводі Fire Point
Данія проігнорує близько 20 законів задля будівництва заводу компанії-розробниці ракет "Фламінго": що відомо про унікальну ініціативу
17:29
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
17:25
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна і Костюк вивели Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
17:23
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 117 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку
17:14
OPINION
Ми з вами стаємо свідками небезпечної спроби популістів перетворитися на автократів
17:10
США зробили перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови, - Свириденко
17:06
OPINION
Розстріляний за переконання: історія ОУНівця з Луганська - чому Максим Бернацький має бути реабілітований
17:00
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ЄС має діяти жорсткіше, щоб Путін сів за стіл переговорів, - нардепка Геращенко
16:59
Андрій Парубій
Керівництво "Слуги Народу" не підтримало запит щодо надання Андрію Парубію звання Героя України, - Ар'єв
16:51
Прапор Польщі
Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві
16:35
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський наступного тижня полетить у США, - МЗС
16:30
Генерала росгвардії, який командував розгоном протестів на початку окупації Херсона, заочно засудили до 15 років
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:18
Прапор США
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
16:15
Ексклюзив
Сергій Джердж
"Не потрібно ставити прапор у Варшаві": політик Джердж про цілі РФ щодо Заходу
16:04
Кенієць в полоні 57 ОМПБр
Приїжджав до РФ як турист: Українські військові на Харківщині взяли в полон громадянина Кенії
15:58
Групі шахраїв, що під виглядом волонтерів імовірно розкрадали донати на ЗСУ, оголосили підозру
15:39
прапор України
З ТОТ України вдалося повернути ще 16 дітей
15:27
Фільм Будинок Слово
Фільм-переможець премії "Золота Дзиґа" "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вийшов в онлайн-прокат
15:26
Латвія
У Латвії затримали чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами та передавав інформацію російській розвідці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV