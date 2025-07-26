Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, - генерал Ходжес

Про це в етері Еспресо розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Зараз надзвичайно важливо зосередитися на тому, щоб максимально ускладнити, а за можливості, повністю заблокувати експорт російської нафти через Балтійське та Чорне моря за допомогою так званого тіньового флоту. Якщо Україна разом із союзниками зможе зупинити ці потоки правовими методами або шляхом ударів по нафтопереробних заводах і портах, це стане серйозним ударом для Росії. Без надходжень від експорту нафти Росія не зможе підтримувати свій військовий потенціал на нинішньому рівні", - зауважив генерал.

За його словами, воєнна економіка РФ вже підтримується штучно, і навіть російські посадовці визнають її вразливість.

"Якби західні країни, зокрема США, використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України, це кардинально змінило б хід війни. Саме такий зовнішній вплив є ключовим. Це був би чіткий сигнал Росії про те, що Захід справді налаштований серйозно. Зараз, як на мене, Володимир Путін усе ще сумнівається в рішучості Заходу і саме тому вважає, що може й надалі діяти безкарно", - прокоментував Ходжес.