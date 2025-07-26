Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, - генерал Ходжес
Ексклюзив

Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, - генерал Ходжес

Ірена Моляр
26 липня, 2025 субота
19:14
Війна з Росією Бен Ходжес

Якби країни Заходу, зокрема США, використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України, це кардинально змінило б хід війни

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Зараз надзвичайно важливо зосередитися на тому, щоб максимально ускладнити, а за можливості, повністю заблокувати експорт російської нафти через Балтійське та Чорне моря за допомогою так званого тіньового флоту. Якщо Україна разом із союзниками зможе зупинити ці потоки правовими методами або шляхом ударів по нафтопереробних заводах і портах, це стане серйозним ударом для Росії. Без надходжень від експорту нафти Росія не зможе підтримувати свій військовий потенціал на нинішньому рівні", - зауважив генерал.

За його словами, воєнна економіка РФ вже підтримується штучно, і навіть російські посадовці визнають її вразливість.

"Якби західні країни, зокрема США, використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України, це кардинально змінило б хід війни. Саме такий зовнішній вплив є ключовим. Це був би чіткий сигнал Росії про те, що Захід справді налаштований серйозно. Зараз, як на мене, Володимир Путін усе ще сумнівається в рішучості Заходу і саме тому вважає, що може й надалі діяти безкарно", - прокоментував Ходжес.

  • Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів з обох партій закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа направити на допомогу Україні конфісковані російські активи.
  • Тетяна Висоцька, кореспондентка Еспресо, зі Страсбурга розповіла, що Європа дала чіткий сигнал, що на перших етапах перемовин, не буде розморожувати активи РФ, але є шанс їх використати пізніше після завершення війни.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
нафта
санкції проти Росії
США
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога Україні
Економіка
Чорне море
Читайте також:
Юрій Луценко
Автор Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП
Автор Лана Зеркаль
24 липня, 2025 четвер
Історія з НАБУ – це про українські граблі
Євген Дикий
Автор Марина Клюєва
23 липня, 2025 середа
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
Київ
+27.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
19:06
Петер Мадяр
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр висловився проти прискореного вступу України в ЄС
18:26
Виконана в техніці чумацького іконопису: у Дніпрі представили унікальну ікону, написану на сушеній рибі
18:19
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
Поганий дзвіночок: військовий експерт Ступак про появу ворожих ДРГ у Покровську
18:01
OPINION
Московії страшніші республіки, ніж війни
17:49
Танкер для доставки СПГ
Катар погрожує припинити подачу газу до Європи: яка причина
17:43
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація вдень 26 липня
17:41
AfD
"Вітання з Вупперталя!" Німецького добровольця, який воював за Україну й повернувся додому, можуть виключити з партії AfD, - ЗМІ
17:27
Оновлено
НАБУ та САП
FT пише, що десятки депутатів від "Слуги Народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП: у фракції спростовують
17:10
Ексклюзив
майстерня, де ветеранам створюють обличчя
"Генерали батальйону посмішок": майстерня, де ветеранам створюють обличчя
17:00
Ексклюзив
Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
Перші його слова були: "Слава Україні!". Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
16:56
Су-27
У Краснодарському краї РФ спалили винищувач СУ-27УБ
16:41
Начальник збірного пункту Київського міського ТЦК попався на хабарі у $3500
16:34
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 69 боїв: половина з них на Покровському напрямку
16:25
Джорджа Мелоні
Мелоні: визнання Палестини буде контрпродуктивним
16:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов
16:19
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
16:03
OPINION
Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео"
15:50
Огляд
Шахтар, Кевін, Ліга Європи
Ультиматум для Усика та вогняна перемога "Шахтаря" у Туреччині: огляд новин українського спорту за тиждень
15:48
Дональд Туск
За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск
15:23
Джефф Безос
Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку
15:05
Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА
14:59
ГУР представило українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
14:19
"Єдині новини"
Нацполіція почала розслідувати можливу цензуру у "телемарафоні", - Ірина Геращенко
14:05
OPINION
Нарешті ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави й інституцій
14:02
Україна повернула дітей з ТОТ
Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році
13:22
спека
Спека до 40 °C і грозові дощі: Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні найближчими днями
13:09
шахед
РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN
12:48
Володимир Зеленський
Стримуємо ворога на Сумщині та Донеччині, нарощуємо дрони, готуємо нові санкції: Зеленський підсумував доповіді військового керівництва
12:31
Кір Стармер
Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди
12:05
OPINION
Для українців розділення влади — майже екзистенційна необхідність
11:52
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі
Тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована і, ймовірно, має фінансових лобістів, - авіаційний експерт Хазан
11:45
Ексклюзив
Москва. Кремль
Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
11:41
Оновлено
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у російському Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для армії РФ
11:39
Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
11:21
Максим Казбан
Командир бригади "Лють" Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно
10:51
Державне бюро розслідувань ДБР
З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень
10:48
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по скупченню людей у Херсоні, яке організувала влада, - депутатка Погомій
10:45
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко знову використовує мігрантів як інструмент тиску на ЄС, - Служба зовнішньої розвідки
10:28
Оновлено
Наслідки атаки на Дніпро 26 липня
РФ атакувала Україну БПЛА, ракетами та КАБами: у Дніпрі загинули троє людей, у Харкові є постраждалі, на Сумщині і Запоріжжі - руйнування
10:13
OPINION
Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV