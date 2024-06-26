"Захід ніколи не рахувався з Україною": російські фейки та маніпуляції за 26 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 26 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 червня російські ЗМІ запустили дезінформацію та маніпуляцію.
Дезінформація: Міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що події в Бучі – це результат інсценування Заходу, який він використовує як інструмент зовнішньої політики.
Спростування: Спроби Лаврова виправдати звірства російських окупантів виглядають цинічно та жалюгідно, і приречені на провал. Події в Бучі показали всьому світу обличчя "русского міра".
Маніпуляція: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "З Україною як державою та народом Захід ніколи не рахувався".
Спростування: Заява речниці МЗС РФ спрямована на дискредитацію України та нав'язування їй образу "маріонетки Заходу", що є хибним твердженням. Україну продовжують підтримувати всі партнери та союзники у боротьбі з агресором.
- Ворожа пропаганда запустила кампанію дискредитації державного курсу України з розбудови ядерної енергетики, зокрема побудови нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
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