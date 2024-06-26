"Захід ніколи не рахувався з Україною": російські фейки та маніпуляції за 26 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 червня російські ЗМІ запустили дезінформацію та маніпуляцію.

Дезінформація: Міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що події в Бучі – це результат інсценування Заходу, який він використовує як інструмент зовнішньої політики.

Спростування: Спроби Лаврова виправдати звірства російських окупантів виглядають цинічно та жалюгідно, і приречені на провал. Події в Бучі показали всьому світу обличчя "русского міра".

Маніпуляція: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "З Україною як державою та народом Захід ніколи не рахувався".

Спростування: Заява речниці МЗС РФ спрямована на дискредитацію України та нав'язування їй образу "маріонетки Заходу", що є хибним твердженням. Україну продовжують підтримувати всі партнери та союзники у боротьбі з агресором.