"Захід планує пожертвувати Зеленським, а Саміт миру став провалом": фейки та маніпуляції російських пропагандистів за 20 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 червня російські ЗМІ запустили маніпуляцію та дезінформацію.

Маніпуляція: російська служба зовнішньої розвідки оприлюднила повідомлення: "Захід готується пожертвувати Зеленським, коли Росія закріпить успіхи на полі бою".

Спростування: Метою таких повідомлень є дестабілізація українського суспільства та дискредитація Президента України, якого попри всі заяви російської розвідки підтримує цивілізований світ.

Дезінформація: TG-канал "Резидент" написав: "Конференція у Швейцарії стала повним провалом".

Спростування: До Саміту миру вдалося залучити безпрецедентну кількість учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів, що вже говорить про його успішність, попри всі заяви російської пропаганди.