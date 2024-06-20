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"Захід планує пожертвувати Зеленським, а Саміт миру став провалом": фейки та маніпуляції російських пропагандистів за 20 червня

20 червня, 2024 четвер
20:35
Війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 20 червня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 червня російські ЗМІ запустили маніпуляцію та дезінформацію.

Маніпуляція: російська служба зовнішньої розвідки оприлюднила повідомлення: "Захід готується пожертвувати Зеленським, коли Росія закріпить успіхи на полі бою". 

Спростування: Метою таких повідомлень є дестабілізація українського суспільства та дискредитація Президента України, якого попри всі заяви російської розвідки підтримує цивілізований світ. 

Дезінформація: TG-канал "Резидент" написав: "Конференція у Швейцарії стала повним провалом".

Спростування: До Саміту миру вдалося залучити безпрецедентну кількість учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів, що вже говорить про його успішність, попри всі заяви російської пропаганди. 

  • Раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що Саміт миру нібито став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака. 
Теги:
Україна
Росія
Швейцарія
Володимир Зеленський
фейк
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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