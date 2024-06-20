"Захід планує пожертвувати Зеленським, а Саміт миру став провалом": фейки та маніпуляції російських пропагандистів за 20 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 20 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 червня російські ЗМІ запустили маніпуляцію та дезінформацію.
Маніпуляція: російська служба зовнішньої розвідки оприлюднила повідомлення: "Захід готується пожертвувати Зеленським, коли Росія закріпить успіхи на полі бою".
Спростування: Метою таких повідомлень є дестабілізація українського суспільства та дискредитація Президента України, якого попри всі заяви російської розвідки підтримує цивілізований світ.
Дезінформація: TG-канал "Резидент" написав: "Конференція у Швейцарії стала повним провалом".
Спростування: До Саміту миру вдалося залучити безпрецедентну кількість учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів, що вже говорить про його успішність, попри всі заяви російської пропаганди.
- Раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що Саміт миру нібито став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака.
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