Захід погрожує заблокувати польоти Iran Air до Європи через співпрацю Тегерану з Москвою, - Reuters
Нові санкції проти Ірану, які планують ввести за військову допомогу Росії, можуть включати заборону польотів Iran Air до Європи
Про можливість заборони роботи головного іранського авіаперевізника агенції Reuters повідомив високопосадовець США.
Вважається, що Тегеран може і далі надавати Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля" для використання у війні в Україні. Американський чиновник підтвердив агенції, що один із варіантів санкцій, які розглядає G7, "призведе до припинення рейсів Iran Air, іранського флагманського державного перевізника, до Європи".
- Нагадаємо, 15 березня лідери G7 закликали Іран припинити надавати Росії далекобійні ракети, які можуть бути використані на війні проти України
- Цього ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Відні заявив, що Сполучені Штати застерегли Іран від поставок РФ далекобійних ракет, які можуть бути використані на війні проти України.
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