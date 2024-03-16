Захід погрожує заблокувати польоти Iran Air до Європи через співпрацю Тегерану з Москвою, - Reuters

Про можливість заборони роботи головного іранського авіаперевізника агенції Reuters повідомив високопосадовець США.

Вважається, що Тегеран може і далі надавати Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля" для використання у війні в Україні. Американський чиновник підтвердив агенції, що один із варіантів санкцій, які розглядає G7, "призведе до припинення рейсів Iran Air, іранського флагманського державного перевізника, до Європи".