Захист батьківщини, родинознавство і станки на уроках праці: у Луганській ОВА розповіли, як загарбники організовуватимуть навчання у школах на ТОТ

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Зазначається, що нові предмети для учнів будуть спрямовані не на розвиток фізико-математичних, правових чи гуманітарних здібностей учнів, а на пропаганду.



Так, замість безпеки життєдіяльності діти вивчатимуть захист батьківщини. Крім того, як факультатив, але з обов’язковим відвідуванням, вводиться родинознавство. За робочою програмою, курс має сформувати "прихильність до російських духовних цінностей".



Також окупанти планують повернути дітей до станків на уроках праці.

Раніше повідомлялося, що дітей на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни з 1 вересня навчатимуть за новою виховною програмою "Луганський характер".