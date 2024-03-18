Захист об'єктів критичної інфраструктури й будівництво фортифікацій: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому зокрема обговорили перебіг будівництва оборонних споруд
Про це він повідомив 18 березня у Telegram.
На засіданні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на окремих ділянках фронту. Учасники заслухали доповіді щодо стану виконання контрактів із закупівлі та виробництва техніки, озброєння, снарядів.
Також Зеленський заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки, зокрема щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури. На засіданні прозвучали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління Нафтогазу Олексія Чернишова та Укренерго Володимира Кудрицького.
Шмигаль і голова спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдан Бондар розповіли про перебіг робіт із будівництва оборонних рубежів.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
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