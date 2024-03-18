Захист об'єктів критичної інфраструктури й будівництво фортифікацій: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив 18 березня у Telegram.

На засіданні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на окремих ділянках фронту. Учасники заслухали доповіді щодо стану виконання контрактів із закупівлі та виробництва техніки, озброєння, снарядів.

Також Зеленський заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки, зокрема щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури. На засіданні прозвучали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління Нафтогазу Олексія Чернишова та Укренерго Володимира Кудрицького.

Шмигаль і голова спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдан Бондар розповіли про перебіг робіт із будівництва оборонних рубежів.