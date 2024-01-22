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Головна Війна з Росією Захист прав етнічних меншин: у "Слузі Народу" прокоментували указ Зеленського про історично населені українцями території РФ
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Захист прав етнічних меншин: у "Слузі Народу" прокоментували указ Зеленського про історично населені українцями території РФ

22 січня, 2024 понедiлок
16:23
Війна з Росією Євгенія Кравчук

Народна депутатка України Євгенія Кравчук зазначила, що росіяни жодним чином не сприяють збереженню національної самобутності етносів, які проживають на території РФ

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Указ президента є символічний і цілком логічний. До речі, у мандаті Ради Європи є пункт про захист прав етнічних меншин, які проживають на територіях інших держав. Венеціанська комісія теж наголошувала на законодавстві про національні меншини. Росію вигнали з Ради Європи, вона вже не є її членом. Це той приклад, коли росіяни постійно розповідали, як утискають російськомовних. Але вони поневолили величезну кількість корінних народів, малих етносів", - зауважила Кравчук.

За словами народної депутатки, росіяни жодним чином не сприяють збереженню національної самобутності етносів, які проживають на території РФ.

"Це відбувалося за часи імперії, тривало в СРСР. Так само себе поводить сучасна Росія й зараз. Уряд має підготувати певну програму", - наголосила Кравчук.

  • У День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
Венеціанська комісія
Володимир Зеленський
Рада Європи
Військові новини
геноцид українців
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