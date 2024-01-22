Захист прав етнічних меншин: у "Слузі Народу" прокоментували указ Зеленського про історично населені українцями території РФ
Народна депутатка України Євгенія Кравчук зазначила, що росіяни жодним чином не сприяють збереженню національної самобутності етносів, які проживають на території РФ
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Указ президента є символічний і цілком логічний. До речі, у мандаті Ради Європи є пункт про захист прав етнічних меншин, які проживають на територіях інших держав. Венеціанська комісія теж наголошувала на законодавстві про національні меншини. Росію вигнали з Ради Європи, вона вже не є її членом. Це той приклад, коли росіяни постійно розповідали, як утискають російськомовних. Але вони поневолили величезну кількість корінних народів, малих етносів", - зауважила Кравчук.
За словами народної депутатки, росіяни жодним чином не сприяють збереженню національної самобутності етносів, які проживають на території РФ.
"Це відбувалося за часи імперії, тривало в СРСР. Так само себе поводить сучасна Росія й зараз. Уряд має підготувати певну програму", - наголосила Кравчук.
- У День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".
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