Захист прав етнічних меншин: у "Слузі Народу" прокоментували указ Зеленського про історично населені українцями території РФ

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Указ президента є символічний і цілком логічний. До речі, у мандаті Ради Європи є пункт про захист прав етнічних меншин, які проживають на територіях інших держав. Венеціанська комісія теж наголошувала на законодавстві про національні меншини. Росію вигнали з Ради Європи, вона вже не є її членом. Це той приклад, коли росіяни постійно розповідали, як утискають російськомовних. Але вони поневолили величезну кількість корінних народів, малих етносів", - зауважила Кравчук.

За словами народної депутатки, росіяни жодним чином не сприяють збереженню національної самобутності етносів, які проживають на території РФ.

"Це відбувалося за часи імперії, тривало в СРСР. Так само себе поводить сучасна Росія й зараз. Уряд має підготувати певну програму", - наголосила Кравчук.