Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Захопити Часів Яр практично неможливо: офіцер НГУ Матвійчук про проблеми армії РФ на Бахмутському напрямку
Ексклюзив

Захопити Часів Яр практично неможливо: офіцер НГУ Матвійчук про проблеми армії РФ на Бахмутському напрямку

25 квітня, 2024 четвер
16:52
Війна з Росією ЗСУ

Противник розуміє, що захопити населений пункт Часів Яр буде неможливо, тому намагається знищити місто

Про це повідомив командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук в етері телеканалу "Еспресо".

"На даний момент противник збирає додаткові резерви, підтягує максимальну кількість сил, якої на даний момент залишилось не так багато. Армія РФ намагається всіма силами взяти населений пункт Часів Яр, обходячи його з флангів. Але сьогодні в окупантів є дві проблеми на цьому напрямку. Одна з них - Сіверський Донець, рукотворна річка, яка унеможливлює просування техніки противника. Для нас це, скажімо, вже готова лінія оборони, яку прорвати ворогу буде коштувати дуже великих сил. Навіть якщо росіянам це вдасться, то все що вони зможуть зробити, це невеличкий плацдарм. Сили оборони України зможуть його спокійно відтягнути назад", - сказав офіцер НГУ.

Часів Яр - неймовірна висотка, яку взяти саму по собі дуже важко. Противник це розуміє, і в зв'язку з цим, ймовірно, попробує пройти по флангах, додав Матвійчук.

"Ворог розуміє, що взяти сам населений пункт йому буде практично неможливо. Тому він зараз методом спаленої землі, авіацією, артилерію, реактивною артилерією, намагається вщент знищити місто і всі прибережні населені пункти", - додав він.

  • Протягом минулої доби між двома арміями відбулося 104 бойові зіткнення. Українські бійці відбили атаки РФ на 7 напрямках та ліквідували 1040 окупантів.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив із заявами щодо війни в Україні й заявив про нібито посилення російського наступу біля Часового Яру, Авдіївки та Донецька.
Теги:
Відео
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Бахмут
Військові новини
Часів Яр
Читайте також:
ракета ATACMS
25 квітня, 2024 четвер
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
в Одесі затримали агента ФСБ
24 квітня, 2024 середа
Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ
23 квітня, 2024 вiвторок
Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
17:06
в'язниця
В Україні до 15 років засудили російського агента, який на Харківщині збирав розвіддані для окупантів
17:00
PR
Комфорт та максимальна свобода разом з NarsCars: як орендувати авто для поїздок в Україні
16:35
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
В ОСУВ "Хортиця" розповіли, якими є втрати РФ у живій силі й техніці на Східному напрямку
16:20
Ексклюзив
Дніпро, ракетний удар, воєнні злочини Росії
Це свідчить про перехід Росії до стратегії "Алеппо": президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" про ракетні удари РФ по містах України
16:17
Європарламент
Європарламент закликав не визнавати легітимними "вибори" Путіна
16:16
Оновлено
Телемарафон внесли у звіт держдепу США про порушення прав людини в Україні. Нардеп Юрчишин прокоментував
16:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Дуже дорогий для кожного з нас "Єдиний телемарафон"
16:05
літній дощ
І не холодно, і не спекотно: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
15:53
Ексклюзив
Снаряди 155-мм США
Артилерійські боєприпаси зі США можуть надійти до лінії фронту за кілька днів, -  полковник ЗСУ Черник
15:38
дрони для військових
РФ планує залучити дітей у школах ТОТ до курсів з управління дронами, - Спротив
15:38
На фото: Юрій Феліпенко
Актор театру на Подолі Юрій Феліпенко став до лав ЗСУ
15:26
кадр з фільму "Ти мене любиш?"
Вийшов трейлер українського фільму "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової
15:23
Оновлено
Богдан Львов
Апеляційний суд розглядає оскарження ВСУ про поновлення судді Львова на посаді
15:16
Вибух
Росіяни вдарили КАБами по інфраструктурі Сум
15:12
Шахтарська каска
Окупанти взялися за "ревізію" останніх 33 шахт Донбасу, - Спротив
15:09
На фото: "Портрет фройляйн Лізер" Густава Клімта
Незавершену картину Клімта, яку 100 років вважали втраченою, продали на аукціоні за 30 млн євро
14:56
Верховна Рада
Рада не підтримала законопроєкт про накопичувальну пенсію: документ відправили на доопрацювання
14:45
Венеція, Італія
Щоб зменшити шкоду від туристів: Венеція вводить податок на одноденне відвідування міста
14:42
СБУ затримала "крота" ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів
Коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала агента ФСБ
14:37
НБУ
Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5%
14:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
у Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"
Вперше з 1889 року: у Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"
14:18
на фото затримання 9 пособників окупантів на Херсонщині
Входили до "виборчкому" РФ на Херсонщині: СБУ затримала 9 пособників окупантів
14:14
OPINION
Ксенія Семенова
Яким стане реорганізований НАУ
14:03
Алек Болдвін
Болдвін втрапив у скандал із блогеркою, яка вимагала від нього сказати "Свободу Палестині"
14:00
OPINION
Ольга Лень
Дипломати vs ухилянти: Паспорт для багатьох — інструмент для шари
13:57
Оновлено
Загинули двоє військових: ДБР розслідує вибух у Миколаєві
13:57
Лаурінас Кащюнас
Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас
13:37
Рада ухвалила законопроєкт про регулювання зайнятості домашніх працівників
13:34
Оновлено
у Омську горять нафтопродукти
У російському Омську горіли три ємності з нафтопродуктами
13:25
посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен
"Не лише літаки й пілоти": посол Данії про обіцяний пакет із F-16, який Україна має отримати влітку
13:19
Ексклюзив
Мобілізація людей з інвалідністю
Правозахисниця роз'яснила процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок бойових дій
13:16
Олександр Лукашенко
Лукашенко назвав основним реальним ризиком для Білорусі "гарячу точку в Україні"
13:08
Херсон
Подружжя агентів ФСБ отримало 15 років тюрми за наведення ракет РФ на лікарню в Херсоні
13:08
військовий квиток, мобілізація
Українці за кордоном зможуть оновити військово-облікові дані в консульських установах: подробиці
12:55
Адмірал Тоні Радакін
Україна зможе збільшити кількість дальніх атак по території Росії, - голова ЗС Британії
12:52
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Вийшов перший спільний кліп Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабан"
12:50
Інфографіка
військовий квиток, мобілізація
Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільш поширене прагнення уникнути мобілізації
12:48
Росія продовжує продукувати фейки
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
12:39
Напад РФ на будь-яку країну НАТО призведе до неминучої поразки Кремля, - Сікорський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV