Захопити Часів Яр практично неможливо: офіцер НГУ Матвійчук про проблеми армії РФ на Бахмутському напрямку

Про це повідомив командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук в етері телеканалу "Еспресо".

"На даний момент противник збирає додаткові резерви, підтягує максимальну кількість сил, якої на даний момент залишилось не так багато. Армія РФ намагається всіма силами взяти населений пункт Часів Яр, обходячи його з флангів. Але сьогодні в окупантів є дві проблеми на цьому напрямку. Одна з них - Сіверський Донець, рукотворна річка, яка унеможливлює просування техніки противника. Для нас це, скажімо, вже готова лінія оборони, яку прорвати ворогу буде коштувати дуже великих сил. Навіть якщо росіянам це вдасться, то все що вони зможуть зробити, це невеличкий плацдарм. Сили оборони України зможуть його спокійно відтягнути назад", - сказав офіцер НГУ.

Часів Яр - неймовірна висотка, яку взяти саму по собі дуже важко. Противник це розуміє, і в зв'язку з цим, ймовірно, попробує пройти по флангах, додав Матвійчук.

"Ворог розуміє, що взяти сам населений пункт йому буде практично неможливо. Тому він зараз методом спаленої землі, авіацією, артилерію, реактивною артилерією, намагається вщент знищити місто і всі прибережні населені пункти", - додав він.