Захоплення Авдіївки не принесе жодних оперативних переваг армії РФ, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики ISW зазначають, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові позиції ЗСУ у відкритому полі через велике скупчення там українських військових.

Російські сили, ймовірно, прагнуть утруднити або запобігти виведенню українських військ у надії завдати оперативних втрат ЗСУ в цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значущих наступів.

При цьому експерти ISW вважають, що українським силам можливо доведеться провести контратаки для організованого виведення військ з Авдіївки, щоб таким чином стабілізувати лінію фронту.