Захоплення Авдіївки не принесе жодних оперативних переваг армії РФ, - ISW
Захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значущих наступів армії РФ
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
Аналітики ISW зазначають, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові позиції ЗСУ у відкритому полі через велике скупчення там українських військових.
Російські сили, ймовірно, прагнуть утруднити або запобігти виведенню українських військ у надії завдати оперативних втрат ЗСУ в цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значущих наступів.
При цьому експерти ISW вважають, що українським силам можливо доведеться провести контратаки для організованого виведення військ з Авдіївки, щоб таким чином стабілізувати лінію фронту.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський відзвітував, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої. Росіяни практично стирають місто з лиця землі, агресор кидає на штурм всі резерви.
- У ніч на 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських військ з Авдіївки.
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