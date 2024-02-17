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Війна з Росією: хроніка
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Захоплення Авдіївки не принесе жодних оперативних переваг армії РФ, - ISW

17 лютого, 2024 субота
04:48
Війна з Росією Авдіївка

Захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значущих наступів армії РФ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики ISW зазначають, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові позиції ЗСУ у відкритому полі через велике скупчення там українських військових.

Російські сили, ймовірно, прагнуть утруднити або запобігти виведенню українських військ у надії завдати оперативних втрат ЗСУ в цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значущих наступів.

При цьому експерти ISW вважають, що українським силам можливо доведеться провести контратаки для організованого виведення військ з Авдіївки, щоб таким чином стабілізувати лінію фронту.

  • Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський відзвітував, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої. Росіяни практично стирають місто з лиця землі, агресор кидає на штурм всі резерви.
  • У ніч на 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських військ з Авдіївки.

Теги:
ЗСУ
окуповані території
Авдіївка
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