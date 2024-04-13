"Законопроєкт про мобілізацію - найстрашніше, що ухвалювала Верховна Рада": ворожий фейк РФ
Російські пропагандистські ЗМІ поширюються фейкову інформацію про те, що нібито законопроєкт про мобілізацію став найстрашнішим, що ухвалювала Верховна Рада
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Верховна Рада України ухвалила жорсткий законопроєкт, яким підготувала всю країну до останньої мобілізації", - такі тези поширюють росЗМІ.
Зазначається, що поширений наратив - це складова російської ІПСО, спрямованої на зрив мобілізації в Україні. Головні меседжі цієї дезінформаційної кампанії Кремля - "повістка = смерть", "чинити опір Росії марно", "людолови з ТЦК тероризують цивільних" тощо.
Насправді, за даними Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, новий закон не містить нічого, що дозволяло б назвати його "страшним", а головним приводом для маніпуляцій стало посилення відповідальності за ухилення від мобілізації.
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