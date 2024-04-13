"Законопроєкт про мобілізацію - найстрашніше, що ухвалювала Верховна Рада": ворожий фейк РФ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Верховна Рада України ухвалила жорсткий законопроєкт, яким підготувала всю країну до останньої мобілізації", - такі тези поширюють росЗМІ.

Зазначається, що поширений наратив - це складова російської ІПСО, спрямованої на зрив мобілізації в Україні. Головні меседжі цієї дезінформаційної кампанії Кремля - "повістка = смерть", "чинити опір Росії марно", "людолови з ТЦК тероризують цивільних" тощо.



Насправді, за даними Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, новий закон не містить нічого, що дозволяло б назвати його "страшним", а головним приводом для маніпуляцій стало посилення відповідальності за ухилення від мобілізації.