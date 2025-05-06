Залужний розповів, як планував реформувати армію. Його ідею забракували у 2022 році
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що Збройні Сили могли перейти на корпусну систему управління ще у 2022 році, однак цю ініціативу тоді заблокували
Про це він написав у колонці для видання "Мілітарний".
Залужний зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії структура управління в ЗСУ постійно змінювалася — через розширення фронту та зростання чисельності військ. У той період командувачам доводилося одночасно керувати 15–20 бригадами, а командирам бригад — до 12 батальйонами. За таких умов було майже неможливо глибоко аналізувати ситуацію та якісно планувати подальші дії.
"В окремих органах управління це приводило до так званого ручного управління – коли керівник управляв окремим підрозділом через голову командира. Як наслідок – поява безвідповідальності та інколи втрата ініціативи", - написав Залужний.
Аби розв'язати проблему, улітку 2022 року Генштаб запропонував реформу — впровадження корпусної моделі управління зі структурою "корпус — дивізія — бригада". До кінця літа відповідну модель було розроблено. Було навіть створено 9-й і 10-й корпуси, почалася їхня підготовка. Підтримку надали й партнери зі США та Великої Британії.
Однак, як стверджує Залужний, реформу заблокували. Зокрема, передбачалося, що корпус Десантно-штурмових військ пройде підготовку за кордоном, але цього так і не сталося. Один із високопосадовців назвав реформу "радянським пережитком". Подібні настрої, за словами Залужного, були й у частини військового керівництва.
- У лютому 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що армія почала переходити на корпусну систему управління. За її реалізацію відповідає начальник Генштабу Андрій Гнатов. Уже створено низку корпусів: 7-й і 8-й корпуси ДШВ, Третій армійський корпус на базі Третьої штурмової бригади та корпус Нацгвардії "Азов".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе