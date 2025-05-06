Залужний розповів, як планував реформувати армію. Його ідею забракували у 2022 році

Про це він написав у колонці для видання "Мілітарний".

Залужний зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії структура управління в ЗСУ постійно змінювалася — через розширення фронту та зростання чисельності військ. У той період командувачам доводилося одночасно керувати 15–20 бригадами, а командирам бригад — до 12 батальйонами. За таких умов було майже неможливо глибоко аналізувати ситуацію та якісно планувати подальші дії.

"В окремих органах управління це приводило до так званого ручного управління – коли керівник управляв окремим підрозділом через голову командира. Як наслідок – поява безвідповідальності та інколи втрата ініціативи", - написав Залужний.

Аби розв'язати проблему, улітку 2022 року Генштаб запропонував реформу — впровадження корпусної моделі управління зі структурою "корпус — дивізія — бригада". До кінця літа відповідну модель було розроблено. Було навіть створено 9-й і 10-й корпуси, почалася їхня підготовка. Підтримку надали й партнери зі США та Великої Британії.

Однак, як стверджує Залужний, реформу заблокували. Зокрема, передбачалося, що корпус Десантно-штурмових військ пройде підготовку за кордоном, але цього так і не сталося. Один із високопосадовців назвав реформу "радянським пережитком". Подібні настрої, за словами Залужного, були й у частини військового керівництва.