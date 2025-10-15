Залужний взяв участь у навчаннях НАТО "TARASSIS-2025" у рамках посиленого партнерства України

Про це Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Навчання проходять з 1 вересня по 17 жовтня у північній частині зони відповідальності НАТО, охоплюючи регіони Балтійського моря, Північної Європи, Арктики та Північної Атлантики. JEF розпочали фазу набуття повних оперативних спроможностей, а "TARASSIS-2025" є найбільшим комплексом навчань в історії організації.

Участь України стала першим практичним кроком у межах посиленого партнерства з JEF. Україна продовжує розвивати взаємодію з коаліцією та поступово рухається до повноцінного членства.

Навчання "TARASSIS-2025" проводяться у відповідь на російсько-білоруські маневри "Запад–2025" і є важливим інструментом підвищення боєздатності та забезпечення безпеки у Північній Європі. До 2031 року заплановано серію командно-штабних та військових навчань для запобігання кризам у регіоні.

JEF - це коаліція 10 держав-членів НАТО Північної Європи, створена у 2014 році за ініціативи Великої Британії як відповідь на російську агресію проти України.