Залужний взяв участь у навчаннях НАТО "TARASSIS-2025" у рамках посиленого партнерства України
Валерій Залужний взяв участь у Дні почесних гостей комплексу навчань Об’єднаних експедиційних сил НАТО (Joint Expeditionary Forces, JEF) "TARASSIS-2025" на запрошення британської сторони
Про це Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Навчання проходять з 1 вересня по 17 жовтня у північній частині зони відповідальності НАТО, охоплюючи регіони Балтійського моря, Північної Європи, Арктики та Північної Атлантики. JEF розпочали фазу набуття повних оперативних спроможностей, а "TARASSIS-2025" є найбільшим комплексом навчань в історії організації.
Участь України стала першим практичним кроком у межах посиленого партнерства з JEF. Україна продовжує розвивати взаємодію з коаліцією та поступово рухається до повноцінного членства.
Навчання "TARASSIS-2025" проводяться у відповідь на російсько-білоруські маневри "Запад–2025" і є важливим інструментом підвищення боєздатності та забезпечення безпеки у Північній Європі. До 2031 року заплановано серію командно-штабних та військових навчань для запобігання кризам у регіоні.
JEF - це коаліція 10 держав-членів НАТО Північної Європи, створена у 2014 році за ініціативи Великої Британії як відповідь на російську агресію проти України.
- 8 жовтня колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує ідею проведення виборів під час війни.
