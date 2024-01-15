Залужний запросив начальника штабу оборони збройних сил Італії спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ
15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони ЗС Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне та запросив його спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ
Про це Залужний повідомив у телеграм.
За його словами, представники військового командування країн обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.
"Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України", - додав Залужний.
Він також зазначив, що в ході розмови вони окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги.
Залужний подякував Драгоне за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.
- Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо з 1 січня очолив групу послів країн Великої сімки з підтримки України на 2024 рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.79
- EUR Купівля 41.68Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе