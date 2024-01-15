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Залужний запросив начальника штабу оборони збройних сил Італії спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ

15 січня, 2024 понедiлок
17:40
Війна з Росією Начальник Штабу оборони ЗС Італії адмірал Драгоне

15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони ЗС Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне та запросив його спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ

Про це Залужний повідомив у телеграм.

За його словами, представники військового командування країн обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

"Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України", - додав Залужний.

Він також зазначив, що в ході розмови вони окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги. 

Залужний подякував Драгоне за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.

  • Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо з 1 січня очолив групу послів країн Великої сімки з підтримки України на 2024 рік.
Світ
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Італія
військові
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підтримка України
Валерій Залужний
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