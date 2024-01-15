Залужний запросив начальника штабу оборони збройних сил Італії спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ

Про це Залужний повідомив у телеграм.

За його словами, представники військового командування країн обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

"Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України", - додав Залужний.

Він також зазначив, що в ході розмови вони окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги.

Залужний подякував Драгоне за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.