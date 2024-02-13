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Війна з Росією: хроніка
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Запаси бронетехніки РФ дозволяють витримати ще три роки значних втрат на фронті, - дослідження

13 лютого, 2024 вiвторок
13:37
Війна з Росією втрати окупантів

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 3000 танків, що еквівалентно всьому її довоєнному потенціалу, але має достатні резерви менш якісних бронемашин на складах для поповнення втрат впродовж наступних років

Про це заявив у вівторок один із провідних світових дослідницьких центрів – Міжнародний інститут стратегічних досліджень (МІСД), пише ВВС.

Як повідомляє МІСД, Україна також зазнала великих втрат з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року, але постачання західної військової техніки дозволило їй зберегти запаси, одночасно підвищивши якість.

"Москва зуміла розміняти якість на кількість, знімаючи зі зберігання тисячі старих танків зі швидкістю, що часом досягала 90 машин на місяць", - йдеться в щорічній доповіді "Військовий баланс", яка є ключовим довідковим посібником для оборонних аналітиків по всьому світу.

Накопичені Росією запаси означають, що Москва "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і заповнювати спад танків зі старих запасів, нехай і на нижчому технічному рівні, незалежно від її здатності виробляти нову техніку", йдеться в доповіді, витримки з якої наводить агенція Reuters.

За даними аналітиків, в Росії налічується 1750 основних бойових танків, від Т-55, вік яких обчислюється десятиліттями, до більш сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4000 танків перебувають на зберіганні.

"Ситуація підкреслює зростаюче відчуття тупикової ситуації в бойових діях, яка може зберігатися протягом 2024 року", - йдеться у доповіді.

  • Станом на 13 лютого, за даними Генштабу ЗСУ армія РФ втратила 6424 танків та майже 400 тис. особового складу.
Теги:
втрати окупантів
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