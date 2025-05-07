Запорізька АЕС знову опинилася під загрозою блекауту через російські обстріли

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідне для безпечного функціонування, знову під загрозою, наголошують в Міненерго. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

Читайте також: У якому стані перебуває окупована росіянами Запорізька АЕС та які існують ризики для України

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.