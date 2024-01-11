Запропонований законопроєкт не сприяє, а відштовхує людей від мобілізації, - Княжицький

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"ЗСУ потрібні додаткові люди. Генерал Залужний і міністр оборони Умєров, і інше керівництво української армії неодноразово про це говорили. Є багато різних способів, щоб залучити людей до лав ЗСУ. Ефективно зробити так, щоб люди захотіли воювати. Має бути якісна рекрутингова кампанія. Безумовно потрібен закон, але, хто повинен цей закон подати?" - наголосив Княжицький.

За словами народного депутата, закон передбачає не просто можливість взяти додаткових людей, а й можливість закласти кошти, щоб людям платити заробітну платню.

"А наші військові непогано заробляють. Хто повинен забезпечити амуніцією, зброєю, за які кошти це робити? Врешті решт, що робити зі бронню? Яка кількість вітчизняних підприємств потребує того, щоб їхні люди не призивалися. Що робити з поліцією? Звідки взяти людей, яких ми хочемо залучити? Як бути з молодими людьми? Закон проголосований про зниження призовного віку до 25 років. Але ми розуміємо, що це наступне покоління, яке може зазнати непоправних втрат. Тобто дуже багато запитань", - зауважив Княжицький.

Народний депутат також додав, що на всі питання має давати відповідь Верховний Головнокомандувач, тобто президент України, члени ставки Верховного Головнокомандувача, Кабмін.

"Цього зроблено не було. Був закон, який незрозуміло ким написаний, і який не відповідає забезпеченню прав людини. Цей закон не сприяє мобілізації, а навпаки відштовхує від мобілізації. Примушує людей терміново покидати країну, особливо жінок, бо жінки подумали, що зараз їх будуть призивати в армію. У багатьох людей в Офісі президента було бажання перекинути відповідальність на військових за цей закон. Потрібно розробити якісний закон, який заохочуватиме служити в армії й відповідатиме чинному законодавству", - зазначив Княжицький.