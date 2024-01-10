Ми бавимося в імітацію мобілізації, - військовослужбовець ЗСУ
Політик, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.), військовослужбовець ЗСУ Володимир Омелян зауважив, що українцям пропонується новий суперечливий закон про мобілізацію
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Насправді ми маємо дуже критичну ситуацію, тому що бавимося в імітацію мобілізації. Цією небезпечною грою ми займаємося з 2023 року. Залужний звертав увагу, що система мобілізації була зруйнована. Насправді в рамках чинного законодавства можна проводити мобілізаційні заходи, але вони свідомо зірвані. Нації пропонується новий суперечливий закон про мобілізацію", - наголосив Омелян.
За словами політика, війна потребує від кожного українця йти до лав ЗСУ, але це не означає йти на смерть. Це шлях нації до перемоги.
"Чим більше нас зголоситься, тим більше ми покажемо свою рішучість у бажанні перемогти ворога. Потрібно запровадити електронний реєстр, щоб чітко розуміти скільки нас є, які кваліфікації можливі до залучення до лав ЗСУ. Потрібно сформувати потреби ЗСУ в залежності від поставлених завдань, сформувати зруйновану машину мобілізації. Після її запуску присвятити увагу належному навчанню новонабраних рекрутів. У результаті публічного роз'яснення у нас би знов з'явилося достатньо добровольців", - зауважив Омелян.
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