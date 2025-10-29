Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков

Віталій Бесараб
29 жовтня, 2025 середа
08:18
Війна з Росією Покровськ

За останній місяць провести евакуацію з Покровська майже неможливо, російські окупанти атакують будь-який рух у місті

Про це в етері Еспресо волонтер БФ СХІД SOS Роман Жилєнков.

"Якщо є можливість і навіть якщо немає, потрібно евакуюватись з прифронтових міст та селищ. Повірте, немає таких ситуацій, що евакуюватись не було можливості. Потрібно виїжджати. Хоча б перечекати. Ми цілком розуміємо побоювання людей про те, що їм не здається місць проживання. Хоча варто визнати, що сьогодні однією з найбільших проблем для евакуації є нестача місць для постійного перебування евакуйованих. В нас навіть існує таке поняття, яку “черга життя”. Коли люди тижнями в шелтерах чекають відправки на постійні місця проживання. До прикладу, за останній тиждень в нас 30 таких людей. Цю проблему потрібно разом із державою", - розповів Жилєнков.

Волонтер закликав до своєчасної евакуації, адже, часто зволікання призводять вже до неможливості вивезти людей з прифронтових міст

"За останній місяць можливості евакуюватись з Покровська майже неможливо. Були поодинокі випадки, коли військові змогли когось вивезти, втім, це одиниці. Там зараз навіть бездомна кішка є мішенню для ворога. Про те, що туди заїхати і когось евакуювати й мови не може бути. Це 100% загибель. Тому, ми постійно наголошуємо, що евакуація має бути вчасною", - наголосив він.

  • Український телевізійний ведучий та волонтер Денис Христов у неділю, 19 жовтня 2025 року, оприлюднив незаблюрене відео вбитих армією РФ цивільних поблизу залізничного вокзалу у місті Покровськ Донецької області, за яке точаться запеклі бої
  • 27 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога
 
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Покровськ
