Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
За останній місяць провести евакуацію з Покровська майже неможливо, російські окупанти атакують будь-який рух у місті
Про це в етері Еспресо волонтер БФ СХІД SOS Роман Жилєнков.
"Якщо є можливість і навіть якщо немає, потрібно евакуюватись з прифронтових міст та селищ. Повірте, немає таких ситуацій, що евакуюватись не було можливості. Потрібно виїжджати. Хоча б перечекати. Ми цілком розуміємо побоювання людей про те, що їм не здається місць проживання. Хоча варто визнати, що сьогодні однією з найбільших проблем для евакуації є нестача місць для постійного перебування евакуйованих. В нас навіть існує таке поняття, яку “черга життя”. Коли люди тижнями в шелтерах чекають відправки на постійні місця проживання. До прикладу, за останній тиждень в нас 30 таких людей. Цю проблему потрібно разом із державою", - розповів Жилєнков.
Волонтер закликав до своєчасної евакуації, адже, часто зволікання призводять вже до неможливості вивезти людей з прифронтових міст
"За останній місяць можливості евакуюватись з Покровська майже неможливо. Були поодинокі випадки, коли військові змогли когось вивезти, втім, це одиниці. Там зараз навіть бездомна кішка є мішенню для ворога. Про те, що туди заїхати і когось евакуювати й мови не може бути. Це 100% загибель. Тому, ми постійно наголошуємо, що евакуація має бути вчасною", - наголосив він.
- Український телевізійний ведучий та волонтер Денис Христов у неділю, 19 жовтня 2025 року, оприлюднив незаблюрене відео вбитих армією РФ цивільних поблизу залізничного вокзалу у місті Покровськ Донецької області, за яке точаться запеклі бої
- 27 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.69Продаж 49.4
- Актуальне
- Важливе