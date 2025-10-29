Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков

Про це в етері Еспресо волонтер БФ СХІД SOS Роман Жилєнков.

"Якщо є можливість і навіть якщо немає, потрібно евакуюватись з прифронтових міст та селищ. Повірте, немає таких ситуацій, що евакуюватись не було можливості. Потрібно виїжджати. Хоча б перечекати. Ми цілком розуміємо побоювання людей про те, що їм не здається місць проживання. Хоча варто визнати, що сьогодні однією з найбільших проблем для евакуації є нестача місць для постійного перебування евакуйованих. В нас навіть існує таке поняття, яку “черга життя”. Коли люди тижнями в шелтерах чекають відправки на постійні місця проживання. До прикладу, за останній тиждень в нас 30 таких людей. Цю проблему потрібно разом із державою", - розповів Жилєнков.

Волонтер закликав до своєчасної евакуації, адже, часто зволікання призводять вже до неможливості вивезти людей з прифронтових міст

"За останній місяць можливості евакуюватись з Покровська майже неможливо. Були поодинокі випадки, коли військові змогли когось вивезти, втім, це одиниці. Там зараз навіть бездомна кішка є мішенню для ворога. Про те, що туди заїхати і когось евакуювати й мови не може бути. Це 100% загибель. Тому, ми постійно наголошуємо, що евакуація має бути вчасною", - наголосив він.