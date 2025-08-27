Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко
Сьогодні у громадян набагато кращі умови підготуватись до мобілізації, обрати підрозділ ЗСУ і військову професію, яка буде максимально відповідати їхнім професійним навичками у цивільному житті
Про це в етері Еспресо розповів головний сержант групи рекрутингу управління 125 Окремої важкої механізованої бригади ЗСУ Валерій Шажко.
"Якщо провести певну статистику, я веду її особисто по своєму підрозділі, то до 10-15% залишилось тих військовослужбовців, хто прийшов до ЗСУ на початку вторгнення Росії. Різні причини їх звільнення й переведення за весь цей час. Втім, це той рівень бійців, які мали високу мотивацію, але не мали жодної військової освіти та вишколу. Однак те, що вони здобули за три роки, не зрівняється із жодними теоретичними й стаціонарними знаннями", - розповів Шажко.
Головний сержант також додав, що тільки фахової й професійної підготовки мобілізовані громадяни будуть виконувати бойові завдання.
"Сьогодні ми потребуємо великої кількості фахівців різних спеціальностей. Знову ж таки, головною перевагою сьогодні для всіх цивільних, які мають бажання долучитись до ЗСУ, є те, що вони відразу не потрапляють на лінію фронту для участі у бойових діях. Всі проходять базовий військовий вишкіл та фахову підготовку. І це стосується ледь не кожного підрозділу ЗСУ. Тому головним завданням для нас є мотивація для громадян долучитися до лав Сил оборони України. Важливо зазначити, що сьогодні також потрібно міняти законодавство щодо бронювання і т.д. Ми потребуємо людей. Також я хотів би зазначити, що зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати ту професію, яка буде відповідати вашій у цивільному житті", - додав він.
- Кабінет Міністрів на засіданні 20 серпня унормував використання сервісу електронної черги на прийом у ТЦК та СП. Це має прибрати живі черги під будівлями.
- Біла Церква
