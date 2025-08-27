Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко
Ексклюзив

Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко

Віталій Бесараб
27 серпня, 2025 середа
12:59
Війна з Росією ЗСУ

Сьогодні у громадян набагато кращі умови підготуватись до мобілізації, обрати підрозділ ЗСУ і військову професію, яка буде максимально відповідати їхнім професійним навичками у цивільному житті

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів головний сержант групи рекрутингу управління 125 Окремої важкої механізованої бригади ЗСУ Валерій Шажко.

"Якщо провести певну статистику, я веду її особисто по своєму підрозділі, то до 10-15% залишилось тих військовослужбовців, хто прийшов до ЗСУ на початку вторгнення Росії. Різні причини їх звільнення й переведення за весь цей час. Втім, це той рівень бійців, які мали високу мотивацію, але не мали жодної військової освіти та вишколу. Однак те, що вони здобули за три роки, не зрівняється із жодними теоретичними й стаціонарними знаннями", - розповів Шажко.

Головний сержант також додав, що тільки фахової й професійної підготовки мобілізовані громадяни будуть виконувати бойові завдання.

"Сьогодні ми потребуємо великої кількості фахівців різних спеціальностей. Знову ж таки, головною перевагою сьогодні для всіх цивільних, які мають бажання долучитись до ЗСУ, є те, що вони відразу не потрапляють на лінію фронту для участі у бойових діях. Всі проходять базовий військовий вишкіл та фахову підготовку. І це стосується ледь не кожного підрозділу ЗСУ. Тому головним завданням для нас є мотивація для громадян долучитися до лав Сил оборони України. Важливо зазначити, що сьогодні також потрібно міняти законодавство щодо бронювання і т.д. Ми потребуємо людей. Також я хотів би зазначити, що зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати ту професію, яка буде відповідати вашій у цивільному житті", - додав він.

  • Кабінет Міністрів на засіданні 20 серпня унормував використання сервісу електронної черги на прийом у ТЦК та СП. Це має прибрати живі черги під будівлями.
     
Теги:
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
Читайте також:
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Автор Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
Автор Юрій Мартинович
26 серпня, 2025 вiвторок
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
Patriot
Автор Марина Клюєва
25 серпня, 2025 понедiлок
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.82
    Продаж 48.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
13:42
Трамп переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, - Politico
13:40
Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026
13:19
китай
Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ
13:07
Капітолій (Вашингтон)
США готові надати засоби ППО та розвідувальну підтримку Україні після припинення війни, - FT
12:36
За участі Роговцевої, Ступки, Яреми та Кравець: стартували зйомки комедії "Ну мам!"
12:35
РФ атакувала Чернігів "шахедами": у приватному секторі є постраждалі, сталася пожежа на підприємстві
12:08
погода, серпень, літо
Температура почне підвищуватися: Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
12:00
OPINION
Чому я не вірю в майбутнє ЄС
11:56
Молодий театр призупиняє покази вистави "Ріверсайд драйв" через участь Вуді Аллена у кінофестивалі в Москві
11:45
електроенергія
РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:32
Оновлено
БПЛА
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору
11:31
Дві космічні компанії РФ зазнали краху через санкції, — ЦПД
11:27
Огляд
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
11:20
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова
11:18
Дональд Трамп
Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні, проте європейці налаштовані скептично, – WSJ
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європі доведеться самотужки захищати Україну та себе, а росіяни зайшли у Дніпропетровську область. Акценти світових ЗМІ 27 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
Аналітика
На фото: американська ракета ERAM (Extended Range Active Missile)
Чому поставки американських ракет ERAM настільки важливі
10:32
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Воєнний оглядач Пехньо назвав три основні напрямки удару росіян під час осінньої наступальної кампанії
10:18
На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об’єкти Сил оборони у 5 областях України
10:02
Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном та його наступником Найтоном: про що говорили
10:02
OPINION
Вибори можуть стати останніми для України
09:34
ппо
Сили ППО знешкодили 74 із 95 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:21
OpenAI
Родина зі США подала до суду на OpenAI, заявивши, що ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина
09:14
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог досяг піку наступальних дій на Новопавлівському напрямку, - головний сержант 5-ОШБр Сиротюк
08:28
Огляд
перше вересня, школа
В Україні можуть закрити понад 500 шкіл: чому уряд не хоче платити вчителям закладів освіти з малою кількістю учнів
08:28
Ексклюзив
москва в руїнах
Завершення війни може обернутись катастрофою для Росії, - економіст Ус
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 173 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурми
08:04
OPINION
Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах
07:56
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка, є поранена
07:00
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 45 артсистем та 1 танк
06:41
Північний потік-2
Франція в Радбезі ООН заявила, що РФ намагається тиснути на слідство у справі "Північних потоків"
06:09
ДР Конго приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
05:31
Стів Віткофф
Віткофф цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку
00:05
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
2025, вiвторок
26 серпня
23:51
Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі
22:54
Дональд Трамп
"Неважливо, що вони кажуть": Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським
22:48
Ексклюзив
Наші партнери своїми рішеннями тиснуть на Путіна виходити на перемовини: Наливайченко про гарантії безпеки для України
22:18
Ексклюзив
Валерій Залужний
Залужний може стати головним й безальтернативним кандидатом на президентських виборів, - політолог Кошель
22:05
БПЛА, шахед, дрон
Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у центрі Херсона: дві жінки постраждали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV