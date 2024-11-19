"Зараз найкраща можливість перекрити Росії кисень": Зеленський звернувся до Європарламенту

Про це він сказав під час свого виступу.

Зеленський зазначив, що Україна разом із партнерами в Європі та США досягли успіху "не лише в тому, що не дали Путіну забрати Україну, але і в тому, що захищали свободу усіх європейських країн".

"Навіть отримуючи підтримку з боку Північної Кореї, Путін все ж таки залишається меншим в порівнянні з тим, яку потугу формуємо ми. І я хочу, аби ви це не забували", - наголосив президент.

Він додав, що протягом 1000 днів повномасштабного вторгнення "ми радикально скоротили можливість Росії провадити цю війну. Зокрема, йдеться про ціни на нафту, і про те, як ми перекривали кисень Росії".

Водночас Зеленський наголосив, що Росія продовжує свою агресивну війну, тому і Європа має продовжувати робити все для того, аби зупинити це, зокрема, через санкції.

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Президент нагадав, що Росія вже залучила понад 11 тис. північнокорейських військових, і додав, що Володимир Путін може залучити й понад 100 тис. військових з КНДР.

"Подумайте про цю кількість. Путін зосереджений на своїй перемозі. Він просто так не зупиниться. Чим більше часу триває ця війна, тим більше погіршується стан. І тому зараз найкраща можливість ще сильніше перекривати кисень Росії. Діяти строгіше та більше", - наголосив Зеленський.

Під час виступу президент також подякував партнерам за допомогу, та висловив сподівання, що наступний рік стане роком миру.