"Зараз відбувається переломний момент": експерт Дикий про хід бойових дій

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ситуація на лінії фронту залишається незмінною. Ворог продовжує тиснути на наші позиції. Наші Сили оборони стримують противника. Принципових змін не відбувається. Вся ця маса, яку росіяни змогли зібрати за минулий рік тисне на нашу оборону. Під цим тиском наша лінія оборони трішки прогинається. Втім, варто зауважити, що за весь цей час масового тиску жодна лінія оборони не була прорвана росіянами. Російська окупаційна армія не зможе постійно проводити наступальні дії. Є напрямки, де ситуація дуже тяжка. Зокрема, Торецький та Покровський напрямки. На Харківщині все навпаки - Сили оборони успішно проводять контратакувальні дії. Там ворог вже не планує наступати, а намагається окопатись та закріпитись", - пояснив Дикий.

Експерт вважає, що наступальний потенціал РФ вичерпується.

"Росіяни прекрасно розуміють, що перемоги на фронті їм не світить. Так, ще десь вони зможуть просунутись. Зокрема, в них реальною метою є повне захоплення Донецької та Луганської області. І тут варто зауважити, що вони можуть не досягти цієї мети, але й не буду заперечувати, що вони можуть це зробити. Далі Донбасу вони не просунуться й росіяни це розуміють. Пік наступу росіян вже пройшов. Зокрема, зима-весна цього року. Відповідно, для нас найстрашніша ситуація на фронті вже позаду. В нас покращується ситуація з мобілізацією й фронт цього не відчув поки що. Тобто, ситуація на фронті, хоча й повільно, але буде мінятись в наш бік". - додав він.