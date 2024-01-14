Заробляє на ненависті до українців: InformNapalm оприлюднив особисті дані московського пропагандиста Сергія Мардана

Сергій Мардан та Сергій Лелека - це його псевдо. Справжнє ПІБ: Ключенков Сергій Олександрович, йдеться у присвяченому цій персоні матеріалі, що вийшов сьогодні, 14 січня 2024 року.

Народився 11 липня 1969 року в селі Варєж Павлівського району Нижньогородської області Росії.

Ключенков - русифіковане українське прізвище Ключенко.

Закінчив МДУ, до Соловйов.Live працював на радио "Комсомольская правда", в газетах "Коммерсант", "Компания", "Метро" та "Аргументы и факты"; в журналах "Профиль" та "Афиша", компаніях "Системы масс-медиа" та Entertime і навіть був виконавчим продюсером порталу MSN.ru компанії "Майкрософт".

Разом з родиною полюбляє проводити час у власному елітному котеджі вартістю 7 млн рублів (плюс земельна ділянка за 6,3 млн) у селі Котово Істринського району Московської області РФ.

З 1999-го щороку разом з родиною відпочивав на Олімпійській базі Вієрумякі у Фінляндії, але зараз не може туди їздити через санкції

Користується автомобілем "Мерседес-Бенц" GLК 220 (чорного кольору, номер В242ХР77), який записаний на дружину.

"Має безліч банківських рахунків ("Московский кредитный банк", "Банк Югра", "Интеркоммерцбанк", "Эргобанк", "Смоленский банк"), на які складає рублі, зароблені на крові українців", - зазначає InformNapalm.

Ключенков Сергей Александрович



+79037977641, [email protected], [email protected], [email protected]

паспорт: 4514 794378 (вже недійсний, бо нещодавно поміняв на новий), прописка: Москва, пр. Ленинский, д. 68/10, кв. 128 (квартира вартістю 17,6 млн рублів), ІПН 771583832638, СНІЛС 02372069630, водійське 7706889857.



Соцмережі: https://vk.com/sergeymardan, https://vk.com/id178108368, https://t.me/mardanaka, https://www.instagram.com/sergeymardan/

Дружина Мардана Анастасія народилася 8 серпня 1977 року в Москві.

Закінчила "ВГИК" за спеціальностями "кінодраматург, працівник кіно та ТБ" і "режисура кіно".

На посаді помічника режисера брала участь у зйомках фільмів і серіалів на кіностудії "Мосфильм" та "НТВ Кіно". Працювала на телеканалах "РенТВ" й "Россия", зокрема в програмі "Вести".

Додатково навчалась заочно на ветеринара у Волоколамському аграрному технікумі, нещодавно була фіктивно працевлаштована на ТОВ "Птицеводческое предприятие Серебристое" у селі Мокре Карачевського району Брянської області РФ.

Ключенкова Анастасия Борисовна

+79037240430, [email protected]

паспорт: 4598 390995, прописка: Москва, ул. Молодежная, д. 4, кв. 148 (квартира вартістю 14 млн рублів), ІПН 773608199565, СНІЛС 07442342146, водійське 9921433030

Соцмережі: https://www.facebook.com/kluchenkova

Ключенкови мають двох дітей: Нікіту (дата народження – 9 липня 1998 року) та Анастасію (1 червня 2007 року).

"Нікіта весь у батька, має усі шанси стати справжнім пропагандистом. Взяв собі псевдонім Нікіта Лелека та вже написав декілька статей для газети "Комсомольская правда". Навчався Нікіта в МДУ на факультеті філософії, одна з його робіт мала таку назву: "Типологія каналів впливу на масові свідомість". Але у доскрєпоносну еру батьки чомусь відправляли Нікіту на навчання за літніми програмами у престижний Єльський університет до ворожих США", - пише InformNapalm.

З 2022 року Нікіта працює як індивідуальний підприємець (ІПН 773609766062) та є співзасновником "ООО Супермонолит.ру" (https://супермонолит.рф, адреса офісу: "Москва, Университетский проспект, 5").

"Хочемо запитати Серьожу: "А почему это, интересно, Нікіта не на СВО?" - зазначає InformNapalm.

Ключенков Никита Сергеевич

+79629777117, [email protected], [email protected]

Соцмережі: https://vk.com/haho_ttehek

Донька Анастасія навчається в школі № 2 ім. Крупської міста Істра.

Ключенкова Анастасия Сергеевна

+79153987999, [email protected]

Соцмережі: https://vk.com/shaoshaotatata