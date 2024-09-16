Заслухав розвідку щодо намірів окупантів і ситуації в їхніх лавах: Зеленський провів Ставку

Про це він написав у Telegram.

Так, президент заслухав зведення щодо ситуації на фронті, а також детальні доповіді від Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах.

"Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах", - поділився Зеленський.

Крім цього, лідер держави обговорив поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури.

Водночас він заслухав доповідь головного інспектора Міністерства оборони Ігоря Воронченка. Президент дав доручення Генеральному штабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів.

"Насамкінець - безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - додав Зеленський.