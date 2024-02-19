Затримка західної допомоги Україні сприяла розгортанню наступу РФ одночасно на трьох напрямках, - ISW
Затримки з наданням західної допомоги Україні допомагають Росії розпочати наступальні операції відразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, зараз російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:
- уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману
- в Авдіївці та навколо неї
- поблизу Роботиного, на заході Запорізької області.
Зазначається, що після виведення українських військ з Авдіївки та подальших заяв РФ про контроль над усім містом експерти ISW та кілька українських і західних джерел оцінили, що затримки з західною безпековою допомогою, а саме артилерійськими боєприпасами та критично важливими системами протиповітряної оборони, завадили українським військам оборонятися від наступу РФ в Авдіївці.
"Критична нестача українського обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська розміщуватися по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили використовувати ситуацію та розпочати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки", - йдеться у звіті.
На думку аналітиків, ці російські наступальні дії, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій. Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.
- Увечері 18 лютого повідомлялося, що російські війська мають невеликий тактичний успіх у просуванні на село Роботине Пологівського району Запорізької області.
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