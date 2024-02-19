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Війна з Росією: хроніка
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Затримка західної допомоги Україні сприяла розгортанню наступу РФ одночасно на трьох напрямках, - ISW

19 лютого, 2024 понедiлок
08:32
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Затримки з наданням західної допомоги Україні допомагають Росії розпочати наступальні операції відразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, зараз російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

  • уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману 
  • в Авдіївці та навколо неї 
  • поблизу Роботиного, на заході Запорізької області. 

Зазначається, що після виведення українських військ з Авдіївки та подальших заяв РФ про контроль над усім містом експерти ISW та кілька українських і західних джерел оцінили, що затримки з західною безпековою допомогою, а саме артилерійськими боєприпасами та критично важливими системами протиповітряної оборони, завадили українським військам оборонятися від наступу РФ в Авдіївці. 

"Критична нестача українського обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська розміщуватися по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили використовувати ситуацію та розпочати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, ці російські наступальні дії, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій. Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.

  • Увечері 18 лютого повідомлялося, що російські війська мають невеликий тактичний успіх у просуванні на село Роботине Пологівського району Запорізької області.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
допомога Україні
підтримка України
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