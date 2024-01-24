Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Здолали 600 км": ГУР розповіло деталі серпневої операції зі знищення трьох російських бомбардувальників Ту-22М3

"Здолали 600 км": ГУР розповіло деталі серпневої операції зі знищення трьох російських бомбардувальників Ту-22М3

24 січня, 2024 середа
01:57
Війна з Росією

Під час операції Головного управління розвідки МО України у серпні 2023 року українським розвідникам довелося здолати 600 км, щоб знищити та вивести з ладу три російські бомбардувальники Ту-22М3

Про це повідомляє ГУР, розповідаючи історію Героя України полковника Олега Бабія, який загинув під час виконання цього завдання.

У серпні 2023 року в складі розвідувальної групи Бабій пройшов пішки понад 600 км по території РФ, щоб виконати спеціальне бойове завдання - зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.

Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали — знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат.

"Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками", - розповідають у ГУР.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка". Посмертно.

"Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія — знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва рф щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації", - написали в ГУР.

Фото: https://gur.gov.ua/

  • Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії стали менш загрозливими для території України після останніх операцій проти них, які зменшили їхню здатність використовувати ракети Х-22.

Теги:
Україна
Росія
Міністерство оборони
російська армія
ГУР
Читайте також:
Київ, обстріл
24 січня, 2024 середа
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: Зеленський повідомив про 18 загиблих
втрати окупантів
23 січня, 2024 вiвторок
Крилата ракета, 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Ігор Терехов
23 січня, 2024 вiвторок
Нічна атака по Харкову: пошкоджено житловий будинок
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
02:18
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
Німецькі залізничники оголосили найдовший страйк в історії країни
02:08
Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації
01:38
суддя_суддівська мантія
Московський суд заочно арештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ, - росЗМІ
01:28
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: Зеленський повідомив про 18 загиблих
01:23
Оновлено
Росіяни втретє за добу вдарили по Харкову: серед поранених – 4-річна дитина
00:59
Sea King Mk41
Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери: багатоцільові Sea King Mk41
00:42
білоруські військові
Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
00:05
Пєсков та Путін
"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня
2024, вiвторок
23 січня
23:54
Вітіньо
"Шахтар" зацікавився бразильцем з клаусулою 37 млн євро, - ЗМІ
23:27
фейк
"ЗСУ здають позиції на фронті через брак особового складу": Росія запустила новий фейк
23:18
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада надасть Україні 10 багатоцільових надувних човнів для морських операцій
23:00
Вільям Галлас
Футболіст, який грав у матчі Game4Ukraine, поїде на "Кубок легенд" у Москву
22:46
санкції проти Росії
Порушення експортних санкцій проти РФ: у Нідерландах заарештували трьох осіб
22:41
Ексклюзив
комплекс С-400
Для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400, - Згурець
22:41
Фінляндія та Швеція
Турецький парламент схвалив вступ Швеції до НАТО
22:38
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
В Україні створять Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану
22:37
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" зі східного напрямку. Ситуація ввечері 23 січня
22:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спільні оборонні проєкти з Польщею та мобілізаційні заходи в польській армії. Колонка Сергія Згурця
22:00
Ексклюзив
ракета
Атака була спрямована на житлову й цивільну інфраструктуру: військовий експерт Снєгирьов про ракетний обстріл РФ 23 січня
21:50
Оновлено
апеляція на ухвалу суду про взяття Ігоря Мазепи під арешт
Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, - Forbes
21:36
Латвія
Латвійський уряд виділив 15,6 млн євро на допомогу українським біженцям
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Типовий популізм: дипломат Огризко про заяву Трампа щодо припинення війни в Україні
21:17
ДБР
Підлегла була відсутня на службі, але отримала 500 тис. грн бойових: ДБР підозрює в недбалості військового посадовця із Запоріжжя
21:03
Оновлено
Геннадій Коваленко та Ілларіон Павлюк
Україна отримає важливі види озброєння, щоб вражати ворога на лінії зіткнення та за нею: підсумки 18-го "Рамштайну"
20:47
Андрій Юсов
У ГУР підтверджують, що є ознаки загрози нападу Росії на НАТО
20:28
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
На фронті за добу відбулося 42 бойові зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
20:19
Джастін Трюдо
"Трамп представляє певну непередбачуваність": у Канаді висловили занепокоєння через вибори в США
20:18
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Найбільше зростанню ВВП України сприяє експорт сільськогосподарської продукції, - економіст Ус
20:14
антидрон КВЕРТУС AD COUNTER FPV
Глушить FPV-дрони: Федоров розповів про українську розробку окопного РЕБ
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Фіцо і панславізм
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 690-го дня війни: знешкодження рідкісної цілі біля Мар’їнки, у Криму замайорів синьо-жовтий прапор, а український фільм номінований на Оскар-2024
19:58
Роберт Фіцо
Фіцо після ракетного удару по Києву заявив, що в столиці України "немає війни і абсолютно нормальне життя"
19:41
фейк
Міноборони РФ запустило фейк про ліквідацію французьких "найманців" у Харкові
19:28
OPINION
Віталій Портников
Кірбі: критичні місяці для України. Колонка Віталія Портникова
19:25
Годинник Судного дня не переводитимуть у 2024 році: стрілка показує 90 секунд до опівночі
19:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:59
війна з росією днр гуманітарна допомога
Викинули на звалище і загорнули бульдозером: у РФ виник скандал з гумдопомогою для "ДНР"
18:59
На фото: Книга "Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух"
Асоціація бібліотек США назвала книгу Вʼятровича та Луцюка про ОУН та УПА "найкращим історичним матеріалом" 2022-2023 років
18:50
"Карпати", Мирон Маркевич
Повинні грати проти "Валенсії" та "Вільярреалу": Маркевич поскаржився, що "Карпати" досі не отримали дозвіл виїхати в Іспанію
18:40
Служба безпеки України
Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV