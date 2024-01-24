"Здолали 600 км": ГУР розповіло деталі серпневої операції зі знищення трьох російських бомбардувальників Ту-22М3

Про це повідомляє ГУР, розповідаючи історію Героя України полковника Олега Бабія, який загинув під час виконання цього завдання.

У серпні 2023 року в складі розвідувальної групи Бабій пройшов пішки понад 600 км по території РФ, щоб виконати спеціальне бойове завдання - зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.

Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали — знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат.

"Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками", - розповідають у ГУР.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка". Посмертно.

"Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія — знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва рф щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації", - написали в ГУР.

Фото: https://gur.gov.ua/