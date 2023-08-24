Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії

У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії

24 серпня, 2023 четвер
08:25
Війна з Росією Ту-22М3

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії стали менш загрозливими для території України після останніх операцій проти них, які зменшили їхню здатність використовувати ракети Х-22.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Усього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 літаків РФ.

"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – сказав Буданов.

За словами розвідника, в результаті операцій на російських військових аеродромах Сольці в Новгородській області та Шайківка в Калузькій області два літаки були повністю знищені, ще два отримали пошкодження: "Ті два, що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти".

"Нам добре відомі люди, які це виконали… це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання", – додав очільник ГУР.

Що відомо про ліквідацію та самознищення російської авіації

13 травня 2023 року у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35.

17 травня на півночі Росії розбився розвідувальний літак.

7 серпня українські військові з 47-ї бригади "приземлили" рашистський гвинтокрил у Запорізькій області. Ще один – вранці 9 серпня.

23 серпня поблизу Зміїного Сили безпеки та оборони України підбили російський військовий літак, який намагався атакувати наших захисників.

Також у середу у мережі з'явилася інформація про те, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж нібито здався в полон військовим ЗСУ. У ГУР Міноборони попередньо підтвердили дані та пообіцяли розповісти подробиці згодом.  

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, на борту якого перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Понад 20% зафіксованих втрат Росією пілотованих літаків і гелікоптерів за 18 місяців повномасштабного вторгнення спричинені не діями українських Сил оборони, а збоями у системі, помилками пілотів, дружнім вогнем та іншими інцидентами, що напряму не пов’язані із бойовими діями, пише Newsweek.  

російська армія
ГУР
Міністр оборони України
Кирило Буданов
Читайте також:
Ту-22М3
22 серпня, 2023 вiвторок
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
На фото: Ларс фон Трієр
23 серпня, 2023 середа
Ларс фон Трієр обурився через данські F-16 для України. Данілов відреагував
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 серпня, 2023 вiвторок
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.83
    Купівля 37.83
    Продаж 38.67
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
09:16
зброя зі стрічкою-прапором
"Свобода і гідність - головні цінності": Залужний та Сирський привітали українців з Днем Незалежності
09:06
путін
Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії
09:00
Новини компаній
"Мавка. Лісова пісня" онлайн на SWEET.TV. Національна ексклюзивна прем’єра
08:56
кримські татари
У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар
08:49
Японія
Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми
08:39
ЗСУ війна
Окупанти зазнають великих втрат на Донеччині, ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
08:20
Каховська ГЕС, підтоплення
Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
08:02
OPINION
Віктор Андрусів
Убивство Пригожина: перші висновки
08:00
Інтерв’ю
Віталій Скакун
Коли йшов на смерть, усміхнувся, – мама Віталія Скакуна про героїзм сина. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
07:55
Оновлено
окупанти
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 340 військових, 20 БПЛА й 15 артсистем, - Генштаб
07:38
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 7 поранених, пошкоджені будинки, транспортний об'єкт та заправка
07:23
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі на чергуванні знаходяться 9 кораблів РФ, серед них ракетоносій "калібрів", - Гуменюк
06:35
путін пригожин
ISW: Путін, ймовірно, наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина
06:14
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях
05:59
"Металіст 1925" - "Зоря", УПЛ
"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи
05:57
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
05:46
Олексій Данілов
Росія намагається вербувати на війну в Україні найманців у країнах Центральної Азії, - Данілов
05:33
Кирило Буданов
ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов
05:23
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій
05:13
Верховна Рада
Сенатор США закликав Україну провести вибори у 2024 році навіть попри війну
05:00
Ексклюзив
путін
Все оточення Путіна тепер розуміє умови виживання "в літаку Пригожина", - Портников
04:41
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
Понад 20% літак армія РФ втрачає через власну недбалість, - Newsweek
04:13
КНДР
КНДР визнала провальний запуск розвідувального супутника. Обіцяють восени повторити
03:28
кокаїн, Іспанія, кримінал, ЄС
В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
02:39
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
02:09
путін і Макрон
Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
01:45
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
01:16
Дмитро Медведєв
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
01:11
Ексклюзив
путін
Почався курс на зміну влади в Росії, - політолог Шлінчак
00:36
Володимир Зеленський
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
00:31
Ексклюзив
путін пригожин
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
00:13
Ексклюзив
"Путін влаштував показову страту": Портников про смерть Пригожина
00:03
Оновлено
Абель Руїс (ліворуч), Брага - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вирішального раунду кваліфікації
2023, середа
23 серпня
23:56
прапор України
Британська космічна компанія Spacebit відправить на Місяць прапор України
23:28
ЧВК Вагнер
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі до РФ, - ЦНС
22:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні знову радять змінити тактику наступу. Колонка Сергія Згурця
22:36
Олександр Ковпак
Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера
21:33
Спартак Трнава - Дніпро-1, Ліга конференцій
"Дніпро-1" у меншості зіграв внічию зі "Спартаком Трнавою" у Лізі конференцій
21:18
Маріуполь - Колос, Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/16 фіналу
21:08
OPINION
Микола Княжицький
Поступки заради миру, які можуть вплинути на права кримських татар, неприпустимі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV