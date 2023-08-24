У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії стали менш загрозливими для території України після останніх операцій проти них, які зменшили їхню здатність використовувати ракети Х-22.
Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Усього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 літаків РФ.
"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – сказав Буданов.
За словами розвідника, в результаті операцій на російських військових аеродромах Сольці в Новгородській області та Шайківка в Калузькій області два літаки були повністю знищені, ще два отримали пошкодження: "Ті два, що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти".
"Нам добре відомі люди, які це виконали… це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання", – додав очільник ГУР.
Що відомо про ліквідацію та самознищення російської авіації
13 травня 2023 року у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35.
17 травня на півночі Росії розбився розвідувальний літак.
7 серпня українські військові з 47-ї бригади "приземлили" рашистський гвинтокрил у Запорізькій області. Ще один – вранці 9 серпня.
23 серпня поблизу Зміїного Сили безпеки та оборони України підбили російський військовий літак, який намагався атакувати наших захисників.
Також у середу у мережі з'явилася інформація про те, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж нібито здався в полон військовим ЗСУ. У ГУР Міноборони попередньо підтвердили дані та пообіцяли розповісти подробиці згодом.
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, на борту якого перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.
Понад 20% зафіксованих втрат Росією пілотованих літаків і гелікоптерів за 18 місяців повномасштабного вторгнення спричинені не діями українських Сил оборони, а збоями у системі, помилками пілотів, дружнім вогнем та іншими інцидентами, що напряму не пов’язані із бойовими діями, пише Newsweek.
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