Завдяки "гробовим" виплатам у бідних регіонах РФ різко зросли накопичення, - "Радіо Свобода"

Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода Сибір.Реалії".

За середнього приросту у розмірі від 6 до 9% у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%.

На думку автора аналітичної записки, опублікованої BOFIT (Інститутом вивчення економік з ринками, що формуються), такий різкий приріст коштів на банківських рахунках пов'язаний з виплатами для росіян, які воюють проти України. Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" – компенсації родинам загиблих та поранених армії РФ.

Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат у війні РФ з Україною.