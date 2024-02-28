Завдяки "гробовим" виплатам у бідних регіонах РФ різко зросли накопичення, - "Радіо Свобода"
У 2023 році в Росії декілька регіонів показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках
Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода Сибір.Реалії".
За середнього приросту у розмірі від 6 до 9% у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%.
На думку автора аналітичної записки, опублікованої BOFIT (Інститутом вивчення економік з ринками, що формуються), такий різкий приріст коштів на банківських рахунках пов'язаний з виплатами для росіян, які воюють проти України. Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" – компенсації родинам загиблих та поранених армії РФ.
Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат у війні РФ з Україною.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 1060 окупантів.
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