Головна Війна з Росією Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський

Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський

Катерина Ганжа
2 листопада, 2025 неділя
16:50
Війна з Росією Володимир Зеленський

У неділю, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив про зміцнення компоненту ЗРК Patriot в українській протиповітряній обороні

Зміст

Про це глава держави повідомив у себе в Telegram-каналі. 

"Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано", - зазначив Зеленський.

Президент також висловив вдячність "усім, хто допомагав".

"Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну", - наголосив глава держави. 

Він додав, що Україна разом із партнерами продовжує працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. 

"І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас. Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати", - резюмував Зеленський. 

  • Наприкінці вересня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що до кінця 2025 року Україна отримає від Німеччини дві системи Patriot за підтримки партнерів з Норвегії. 
2025, неділя
2 листопада
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
16:50
вибух, ракетна атака
Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"
16:17
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 95 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак
16:04
Рустем Умєров
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
16:03
OPINION
Коли Трамп перестане бачити в очах Путіна "бажання миру", а побачить "бажання війни"?
15:44
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
14:54
В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами
14:28
нафтовий танкер
Туреччина скорочує закупівлі російської нафти, нарощуючи імпорт з інших країн після останніх санкцій Заходу, - Reuters
14:23
куріння
"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження
14:00
OPINION
УЗ-3000: Черчилль би офігів...
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:35
Ексклюзив
енергетика
Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
13:15
Інтерв’ю
Аґнєшка Зах
Польська волонтерка Аґнєшка Зах: "Після 120-го разу я перестала рахувати поїздки на фронт"
12:54
Піт Геґсет
США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
12:52
"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
12:40
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
12:27
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
12:04
Ексклюзив
ЄС-Китай
Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко
12:04
Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
12:02
OPINION
Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
11:25
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
10:38
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
10:30
Бельгія
У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
10:00
OPINION
Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
09:50
Мексика
У Мексиці, під час святкування Дня мертвих, у магазині сталася масштабна пожежа: 23 людини загинули
09:18
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
09:02
художній музей Лувр
Ізраїльська компанія CGI Group заявила, що з нею зв’язалися грабіжники Лувру із пропозицією продати викрадені коштовності
08:23
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
OPINION
Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні
08:00
Ексклюзив
Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
07:31
Огляд
Син останнього гетьмана, який зробив Бетховена безсмертним: 273 роки тому народився Андрій Розумовський
07:24
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових
01:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах
00:27
Йоганн Вадефуль
МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
Більше новин
