Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський
У неділю, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив про зміцнення компоненту ЗРК Patriot в українській протиповітряній обороні
Про це глава держави повідомив у себе в Telegram-каналі.
"Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано", - зазначив Зеленський.
Президент також висловив вдячність "усім, хто допомагав".
"Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну", - наголосив глава держави.
Він додав, що Україна разом із партнерами продовжує працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони.
"І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас. Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати", - резюмував Зеленський.
- Наприкінці вересня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що до кінця 2025 року Україна отримає від Німеччини дві системи Patriot за підтримки партнерів з Норвегії.
