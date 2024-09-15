"Завжди краще поговорити до": дипломат Клімкін про План перемоги України, який Зеленський планує представити в США

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Дуже важко очікувати від Байдена за 6 тижнів до виборів щось таке, що б він не зробив за весь попередній час. Говорити з Трампом і Гарріс - це насправді правильна істрія. Чи буде розмова навколо плану, але навколо логіки, що робити далі і навколо стратегії - 100%. Завжди краще поговорити до. Це насправді правильно, оскільки після виборів, і в цьому специфіка американської системи, всі починають дуже швидко працювати в двох сенсах. Перше - шукати персональні рішення, і там вже формуються такі шорт-листи на команди. Тобто і в команді Трампа, і в команді Гарріс люди вже зрозуміли, на яких конкретно посадах вони будуть, але хто там буде більш-менш зрозуміло", - розповів він.

Павло Клімкін також зауважив, що зокрема Трамп збирається “стартувати” одразу у разі перемоги на президентських виборах.

"А друге: Трамп, наприклад, збирається стартувати одразу. Він на кожному мітингу обіцяє, що третя світова - це не про нього, це тільки він може кось це перебити і навіть до інавгурації він щось зробить. Тобто говорити потрібно до (виборів, ред.). А Гарріс - це логіка абсолютно інша. Гарріс дуже крута в питаннях внутрішньої політики, вона насправді відома тим, що знає багато деталей і дуже добре відчуває настрій, але фактично ніколи не займалася зовнішнім. Коли Трамп під час дебатів каже, що її там ледве не призначили переговірником з Путіним і Зеленським, по-моєму, в це не повірить навіть фермер із Канзасу. Тобто вона дійсно завжди крім південного кордону і Мексики дуже чітко сфокусована на питаннях внутрішньої політики, вона класно в них почувається", - додав дипломат.