Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".

Там зазначили, що окупанти посилили тиск на Покровському напрямку, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У місті ситуація залишається складною та динамічною — окремі групи російської піхоти намагаються проникати до Покровська, однак українські військові проводять ударно-пошукові операції та знищують противника.

В Угрупованні "Схід" додали, що для посилення оборони нарощуються сили та засоби, зокрема збільшується кількість безпілотних систем. Лише за 29 жовтня десантники 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували 13 окупантів у межах міста, з них четверо — на в’їзді до Покровська.

"Попри ускладнення логістики через атаки ворожих FPV-дронів, ситуація з логістикою залишається стабільною. Українські воїни продовжують стабілізаційні заходи та очищення Покровська від російських загарбників", - поінформували військові.