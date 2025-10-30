Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
Військові спростували заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Покровська. Місто залишається під контролем Сил оборони, які продовжують зачистку від ворожих підрозділів
Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".
Там зазначили, що окупанти посилили тиск на Покровському напрямку, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У місті ситуація залишається складною та динамічною — окремі групи російської піхоти намагаються проникати до Покровська, однак українські військові проводять ударно-пошукові операції та знищують противника.
Читайте також: Покровськ як новий критичний момент війни: чим він небезпечний
В Угрупованні "Схід" додали, що для посилення оборони нарощуються сили та засоби, зокрема збільшується кількість безпілотних систем. Лише за 29 жовтня десантники 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували 13 окупантів у межах міста, з них четверо — на в’їзді до Покровська.
"Попри ускладнення логістики через атаки ворожих FPV-дронів, ситуація з логістикою залишається стабільною. Українські воїни продовжують стабілізаційні заходи та очищення Покровська від російських загарбників", - поінформували військові.
- 29 жовтня Сили оборони знищили російський прапор, який окупанти встановили зранку на стелі "Покровськ".
