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Збиваючи літаки Росії, Україна створює умови для розміщення нових F-16, - військові Естонії

11 березня, 2024 понедiлок
11:12
Війна з Росією

Українські Повітряні сили нещодавно збили або вивели з ладу низку російських літаків. Таким чином Київ може створити умови для розміщення нових винищувачів F-16, які незабаром надійдуть із Заходу

Про це заявив начальник штабу військово-повітряних сил Естонії полковник Янек Лехісте, повідомляє ERR.

Він наголосив, що виводячи з експлуатації російські літаки, Україна може підготуватися до розгортання власних нових літаків.

"Звичайно, можна подивитися на це з тієї думки, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", - підкреслив Лехісте.

Військовий додав, що Україна може отримати винищувачі F-16 від Заходу ранньою весною або влітку. При цьому він наголосив, що для розміщення винищувачів F-16 нема потреби вносити суттєві зміни в інфраструктуру України.

За словами естонського полковника, ситуація на лінії фронту стала активнішою й ініціатива швидше перебуває в руках російських військ. При цьому, зазначив військовий, Росія дещо змінила свою тактику, використовуючи для просування вогневу підтримку з повітря.

"Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря, за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько пів тонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", - сказав Лехісте.

Військовий зазначив, що Росія ризикує своїми літаками, підлітаючи ближче до лінії бойового зіткнення.

"У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків", - уточнив він.

Начальник штабу ВПС Естонії також заявив, що для збиття російських літаків Україна використовує системи ППО як великої, так і середньої дальності, особливо системи Patriot, дальність дії яких становить 150 км.

  • Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Естонія
військові
F-16
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