Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув сапер ДСНС

Про це інформує ДСНС України.

За інформацією рятувальників, під час роботи піротехнічного розрахунку здетонував ворожий FPV-дрон.

"Двоє саперів були важко поранені, їх доставили до лікарні. На жаль, травми Олега виявилися несумісними з життям", - додали в ДСНС.

Там розповіли, що Олег Петренко служив у лавах ДСНС з 2022 року. Колеги згадують про нього як про людину зі щирим серцем – доброго, сміливого, відданого Службі.

У нього залишилась дружина і дворічний син.