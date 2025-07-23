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Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув сапер ДСНС

Катерина Ганжа
23 липня, 2025 середа
19:48
Війна з Росією Олег Петренко

У середу, 23 липня, у Шосткинському районі Сумщини під час гуманітарного розмінування звільнених територій загинув 30-річний сержант служби цивільного захисту, старший сапер-оператор Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України – Олег Петренко

Зміст

Про це інформує ДСНС України.

За інформацією рятувальників, під час роботи піротехнічного розрахунку здетонував ворожий FPV-дрон. 

"Двоє саперів були важко поранені, їх доставили до лікарні. На жаль, травми Олега виявилися несумісними з життям", - додали в ДСНС.

Там розповіли, що Олег Петренко служив у лавах ДСНС з 2022 року. Колеги згадують про нього як про людину зі щирим серцем – доброго, сміливого, відданого Службі.

У нього залишилась дружина і дворічний син. 

  • 16 липня російська окупаційна армія атакувала дроном Нікополь, унаслідок чого загорілася вантажівка. Згодом окупанти повторно атакували рятувальників, які прибули ліквідовувати займання. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Сумщина
ДСНС
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