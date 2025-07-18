Зеленський анонсував "більш відчутні українські далекобійні удари" по РФ

Про це він повідомив у telegram.

Зеленський повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Донеччині, де зосереджені основні сили противника. Особливо запеклі бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках. Зеленський подякував військовим ССО, 59-й, 5-й штурмовим бригадам та 225-му штурмовому полку за стійкість і результативні дії.

Президент наголосив, що кожна спроба прориву ворога має отримувати жорстку вогневу відповідь.

"Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде", - написав він.

Сирський і міністр оборони Денис Шмигаль обговорили підсилення армії.

"Сьогодні головнокомандувач і міністр оборони вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів. Максимально забезпечимо", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що ситуація залишається напруженою й у прикордонних районах Сумщини та Харківщини, а також на півдні, де РФ продовжує атакувати мирне населення дронами.

"Будемо відповідати їм (росіянам, - ред.) відчутно", - запевнив глава держави.