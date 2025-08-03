Зеленський анонсував обмін військовополоненими у кількості 1200 людей, триває робота над списками
Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо обміну військовополоненими між Україною та РФ у кількості 1200 осіб. Наразі ведеться робота над списками
Про це він написав у телеграм.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, під час якої обговорили переговорний трек з російською стороною.
Ключовим питанням стала реалізація домовленостей, досягнутих під час попередніх зустрічей у Стамбулі, а також підготовка нової зустрічі в рамках переговорів.
"Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками", - зазначив президент, додавши, що Умєров доповів про комунікацію з російським представником з цього приводу.
Паралельно Україна докладає зусиль для розблокування повернення цивільних осіб, які досі незаконно утримуються в Росії. Опрацьовується інформація по кожному прізвищу, запевнив Зеленський.
Єрмак розповів про взаємодію з ключовими міжнародними партнерами, які підтримують українську дипломатію в цьому процесі, зокрема про контакти з американською стороною. Окремо він поінформував про зусилля для повернення українських дітей, які були викрадені й насильно вивезені до Росії.
Також Зеленський і Умєров обговорили наступні засідання Ставки і тематику доповідей. Серед них – підготовка енергетики та критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду, а також розвиток протиповітряної оборони і удари по логістиці противника в тилу.
Президент зазначив, що триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки, і, на жаль, деякі з них досі не реалізовані. За словами Зеленського, відповідальні за ці напрямки мають негайно усунути недоліки.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула живими з російського полону 5857 людей з початку повномасштабного вторгнення.
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