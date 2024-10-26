Зеленський анонсував тиждень "дуже активної роботи з партнерами"

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 26 жовтня.

"Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів передусім, воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни", - заявив президент України.

За словами Зеленського, готуються важливі сигнали підтримки.