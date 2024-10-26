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Зеленський анонсував тиждень "дуже активної роботи з партнерами"

Влад Дідусь
26 жовтня, 2024 субота
20:17
Війна з Росією Володимир Зеленський

У суботу, 26 жовтня, президент Володимир Зеленський розповів, що наступного тижня буде дуже активна робота з партнерами

Зміст

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 26 жовтня.

"Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів передусім, воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни", - заявив президент України.

За словами Зеленського, готуються важливі сигнали підтримки.

 

  • 25 жовтня Володимир Зеленський розповів, що доручив уряду запровадити з 1 грудня програму єПідтримка, згідно з якою кожен українець отримає 1 тис. грн, які можна буде витратити на вітчизняні товари й послуги.
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Володимир Зеленський
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