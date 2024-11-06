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Зеленський анонсував заміни й призначення послів та розповів про роботу над Планом внутрішнього посилення України

Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
02:49
Війна з Росією Володимир Зеленський у Верховній Раді

У вівторок, 5 листопада, президент Володимир Зеленський розповів про роботу над Планом внутрішнього посилення України

Зміст

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 5 листопада.

"Сьогодні було багато нашої внутрішньої роботи, роботи над пунктами Плану внутрішнього посилення нашої держави, нашого суспільства. Сьогодні були військові пропозиції – пункти щодо фронту. Наша стратегія й тактика дій. Ми маємо спрямувати всі ресурси своєї держави так, щоб українські завдання досягались", - каже президент України.

Зеленський провів нараду, де було присутнє військове командування та уряд.

"Головком, Генштаб, Міноборони, водночас – прем’єр-міністр, перша віцепрем’єр-міністр, віцепрем’єр-міністр з інновацій та технологій, міністр стратегічної промисловості, СБУ, ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Цей фронтовий пункт Плану плюс ОПК – це справді фундаментальні речі, і від того, як буде це виписано, залежить усе інше в житті нашої держави. Тому чітка визначеність щодо фронту – шляхів досягнення цілей – і значне масштабування власного, українського оборонно-промислового комплексу з урахуванням наявних завдань – це те, у чому кожен крок держави має бути й буде прорахований", - заявив президент України.

За словами Зеленського, він сьогодні ж багато визначили й щодо дипломатичних питань.

"Разом із міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах, обговорили й результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни й призначення", - йдеться у заяві.


Володимир Зеленський також висловився щодо північнокорейських військових. Президент подякував усім у світі, хто відреагував на співпрацю КНДР і РФ.

"І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, – щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає!", - йдеться у відео.

@espresotv Зеленський ПОДЯКУВАВ партнерам, які відреагували на появу солдатів КНДР у росармії???? #новини #україна #зеленський #россия #кндр ♬ temple - silphia. & pandora.

 

  • 1 листопада Володимир Зеленський дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії.
Теги:
Новини
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Україна
Росія
політика
КНДР
Володимир Зеленський
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