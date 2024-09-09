Зеленський дав завдання Сирському виснажити ворога на Курахівському та Покровському напрямках

Про це він повідомив у вечірньому зведенні.

"Була сьогодні детальна суто військова доповідь Головкома Сирського. Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та дійсно стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо", - зазначив президент.

За його словами, перед Силами оборони стоїть важливе завдання – знищити якомога більше живої сили противника.

"Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", - наголосив Зеленський.

Також Сирський доповів президентові про оборону Харківщини та спецоперацію на Курщині.

"Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де – сусідів", - резюмував президент.