Зеленський доручив створити технологічну Ставку та назвав її пріоритетом дрони

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Щойно провів доволі тривалу нараду – військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, Офіс – за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства. Були на тій зустрічі питання про те, що зараз поки що обмежує можливості України, і як їх можна розв’язати. Зокрема, доручив зробити формат технологічної Ставки – спеціальний формат заради більших і сучасних можливостей наших Сил оборони та безпеки України", - йдеться у заяві.

За словами президента України, найбільший пріоритет – це дрони.

"Зокрема дрони, що можуть збивати "шахеди" та інші ударні безпілотники. Загалом багато суто військових питань. Також доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз у цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні, а також санкційної політики, нашої дипломатії. За пару тижнів заслухаю результати", - заявив Зеленський.