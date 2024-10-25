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Зеленський доручив створити технологічну Ставку та назвав її пріоритетом дрони

Влад Дідусь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
21:47
Війна з Росією Володимир Зеленський

У пʼятницю, 25 жовтня, президент України Володимир Зеленський доручив запровадити формат технологічної Ставки

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Щойно провів доволі тривалу нараду – військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, Офіс – за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства. Були на тій зустрічі питання про те, що зараз поки що обмежує можливості України, і як їх можна розв’язати. Зокрема, доручив зробити формат технологічної Ставки – спеціальний формат заради більших і сучасних можливостей наших Сил оборони та безпеки України", - йдеться у заяві.

За словами президента України, найбільший пріоритет – це дрони. 

"Зокрема дрони, що можуть збивати "шахеди" та інші ударні безпілотники. Загалом багато суто військових питань. Також доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз у цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні, а також санкційної політики, нашої дипломатії. За пару тижнів заслухаю результати", - заявив Зеленський.

 

 

  • Президент Володимир Зеленський розповів, що доручив уряду запровадити з 1 грудня програму єПідтримка, згідно з якою кожен українець отримає 1 тис. грн, які можна буде витратити на вітчизняні товари й послуги.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Технології
Володимир Зеленський
Військові новини
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