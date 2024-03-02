Зеленський дозволив Сирському будь-які кадрові зміни у ЗСУ

Про це президент заявив у вечірньому зверненні у суботу, 2 березня.

"У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", - сказав Зеленський.

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За його словами, наразі Олександр Сирський разом з командирами пребуває на фронті. Після його повернення, Зеленський очікуватиме від нього детальну доповідь та конкретні пропозиції щодо подальших змін і дій України.