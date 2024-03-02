Зеленський дозволив Сирському будь-які кадрові зміни у ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозволив Головнокомандувачу ЗСУ здійснювати будь-які кадрові зміни в армії
Про це президент заявив у вечірньому зверненні у суботу, 2 березня.
"У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", - сказав Зеленський.
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За його словами, наразі Олександр Сирський разом з командирами пребуває на фронті. Після його повернення, Зеленський очікуватиме від нього детальну доповідь та конкретні пропозиції щодо подальших змін і дій України.
- Під час триденної поїздки на Східний напрямок фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що деякі бригади не можуть утримати оборону через недостатню кваліфікацію командирів та штабів, а також анонсував кадрові зміни на рівні бригад.
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