"Залежить від командира та штабу": Сирський пояснив, чому деяким бригадам ЗСУ не вдається утримувати оборону

Про це він написав у телеграм.

"Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні", - йдеться у повідомленні.

На думку головкома, насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих.

Крім того, Сирський заявив, що велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.

Він зазначив, що до окремих бригад, де є проблеми з підготовкою штабу, було відправлено групи фахівців для передання досвіду та надання допомоги.

Головнокомандувач підкреслив, що ухвалив усі необхідні рішення щодо забезпечення бригад резервами, боєприпасами, безпілотниками та іншим обладнанням.

"В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди безпосередньо створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - зазначив генерал.

Головнокомандувач відзначив бійців 54 бригади, артилерія якої знищила дві колони росіян, а також воїнів 25, 47 та 79 бригад, які обороняють Орлівку, Бердичі та Новомихайлівку.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності", - додав Сирський.