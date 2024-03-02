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"Залежить від командира та штабу": Сирський пояснив, чому деяким бригадам ЗСУ не вдається утримувати оборону

2 березня, 2024 субота
09:29
Війна з Росією Олександр Сирський

Під час триденної поїздки на Східний напрямок фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що деякі бригади не можуть утримати оборону через недостатню кваліфікацію командирів та штабів, а також анонсував кадрові зміни на рівні бригад

Про це він написав у телеграм.

"Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом  трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні", - йдеться у повідомленні. 

На думку головкома, насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих. 

Крім того, Сирський заявив, що велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження. 

Він зазначив, що до окремих бригад, де є проблеми з підготовкою штабу, було відправлено групи фахівців для передання досвіду та надання допомоги.

Головнокомандувач підкреслив, що ухвалив усі необхідні рішення щодо забезпечення бригад резервами, боєприпасами, безпілотниками та іншим обладнанням.

"В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди безпосередньо створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - зазначив генерал.

Головнокомандувач відзначив бійців 54 бригади, артилерія якої знищила дві колони росіян, а також воїнів 25, 47 та 79 бригад, які обороняють Орлівку, Бердичі та Новомихайлівку.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності", - додав Сирський.

  • 26 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у зоні бойових дій.
  • Згодом він розповів, які населені пункти намагається захопити ворог і звідки Силам оборони вдалося вибити російські війська, та назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.
Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
Олександр Сирський
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