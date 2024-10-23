Зеленський готує ще один план щодо війни, він про дії України, - ВВС

Про це пише ВВС Україна із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах, зокрема ВПК, оборони, економіки, соціальної політики та іншого.

На відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, новий план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

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"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану. Мета - зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - повідомило джерело в команді Зеленського.

Відповідний план мають підготувати й представити українцям до кінця року.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.



