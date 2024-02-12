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Зеленський на Ставці ухвалив рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних груп ППО

12 лютого, 2024 понедiлок
18:00
Війна з Росією на фото Володимир Зеленський біля телефону

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі – з головкомом ЗСУ Олександром Сирським

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, основними питаннями були фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від повітряних атак РФ.

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і новий начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на полі бою, зокрема на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.

Учасники засідання розглянули питання забезпечення армії всім необхідним, а саме снарядами, дронами й системами РЕБ.

Своєю чергою енергетики й голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей розповіли про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

"Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", - поінформував Зеленський.

  • 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Також він змінив начальника Генштабу.

Читайте також: Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
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