Зеленський на Ставці ухвалив рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних груп ППО
Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі – з головкомом ЗСУ Олександром Сирським
Про це глава держави повідомив у Telegram.
За його словами, основними питаннями були фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від повітряних атак РФ.
Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і новий начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на полі бою, зокрема на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.
Учасники засідання розглянули питання забезпечення армії всім необхідним, а саме снарядами, дронами й системами РЕБ.
Своєю чергою енергетики й голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей розповіли про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.
"Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", - поінформував Зеленський.
- 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Також він змінив начальника Генштабу.
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