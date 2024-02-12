Зеленський на Ставці ухвалив рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних груп ППО

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, основними питаннями були фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від повітряних атак РФ.

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і новий начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на полі бою, зокрема на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.

Учасники засідання розглянули питання забезпечення армії всім необхідним, а саме снарядами, дронами й системами РЕБ.

Своєю чергою енергетики й голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей розповіли про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

"Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", - поінформував Зеленський.

8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Також він змінив начальника Генштабу.

Читайте також: Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський