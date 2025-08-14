Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Учора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії", - розповів президент.

Також політики обговорили продовження програм підтримки ЗСУ та українського оборонного виробництва. Зеленський запросив Британію долучитися до програми PURL, у межах якої Україна отримала вже $1,5 млрд.

"Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія", - повідомив президент.

Також сторони обговорили інвестиції в українське виробництво дронів. Зеленський наголосив на потенціалі збільшення обсягів виробництва й потребі у фінансуванні.

"Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні", - наголосив Зеленський.