Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Учора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії", - розповів президент.
Також політики обговорили продовження програм підтримки ЗСУ та українського оборонного виробництва. Зеленський запросив Британію долучитися до програми PURL, у межах якої Україна отримала вже $1,5 млрд.
"Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія", - повідомив президент.
Також сторони обговорили інвестиції в українське виробництво дронів. Зеленський наголосив на потенціалі збільшення обсягів виробництва й потребі у фінансуванні.
"Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні", - наголосив Зеленський.
- 4 липня Зеленський повідомляв, що Україна планує максимально масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе