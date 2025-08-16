Зеленський: найближчими днями РФ може посилити тиск на фронті

Про це він написав у телеграм.

За його словами, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на передовій.

"Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська", — зазначив Зеленський.

Президент подякував воїнам низки підрозділів, які відзначилися на цих напрямках: 1-му корпусу Національної гвардії "Азов", 7-му корпусу десантно-штурмових військ, 38-й окремій бригаді морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

За словами Зеленського, українські сили продовжують знищення окупантів, що намагалися прориватися вглиб позицій ЗСУ.

"Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими", — наголосив він.

Головнокомандувач також поінформував про дії українських підрозділів на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі.

Водночас Зеленський попередив, що Росія найближчими днями може спробувати посилити тиск на фронті для створення вигідніших політичних умов у переговорах із міжнародними партнерами.

"Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично", — підкреслив президент.

Він також доручив Головнокомандувачу провести додаткові консультації з бойовими командирами щодо посилення оборони.

"Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.